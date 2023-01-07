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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.5 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
4
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 12:00

  ВIВ написав:
  lloydbanksua написав:ждём 500 грн

Там срок до 15.01 ?

Да, как и по 1000. Поэтому был приятно удивлен, что вчера пришло.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 12:48

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Коллеги, есть ли кто, кому ещё не выплатили 1000 по акции 10% КБ ?

Половина подопечных получила ЗП вчера, вторая половина - тишина.

*По условиям начисление и выплата может быть произведена в срок до 15/01.
STIGA
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:36

Баллы бильше по акции адвент-календарь сегодня прилетели по всем акаунтам.
Успешно отоварены в МС бильше (Сильпо цену на серты задрал, поэтому взял Варусом и Новусом).
После этого в чате все карты поданы на закрытие.
8)
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 23:27

  ВIВ написав:Баллы бильше по акции адвент-календарь сегодня прилетели по всем акаунтам.
Успешно отоварены в МС бильше (Сильпо цену на серты задрал, поэтому взял Варусом и Новусом).
После этого в чате все карты поданы на закрытие.
8)

А 500 грн. за 20 платежей?
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 06:55

  lara_08 написав:
  ВIВ написав:Баллы бильше по акции адвент-календарь сегодня прилетели по всем акаунтам.
Успешно отоварены в МС бильше (Сильпо цену на серты задрал, поэтому взял Варусом и Новусом).
После этого в чате все карты поданы на закрытие.
8)

А 500 грн. за 20 платежей?

Пока не пришли.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 08:51

  lloydbanksua написав:
  lara_08 написав:
  ВIВ написав:Баллы бильше по акции адвент-календарь сегодня прилетели по всем акаунтам.
Успешно отоварены в МС бильше (Сильпо цену на серты задрал, поэтому взял Варусом и Новусом).
После этого в чате все карты поданы на закрытие.
8)

А 500 грн. за 20 платежей?

Пока не пришли.

Я в курсе, поэтому и спросила чего карты подали на закрытие.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 10:02

  lara_08 написав:Я в курсе, поэтому и спросила чего карты подали на закрытие.

Может человеку не приходило это индивидуальное предложение, поэтому и смысла в карте больше нет.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 22:46

Был недалеко от отделения Укрсиба - и решил зайти, закрыть валявшуюся "ньюшку".
Закрыли за 5 минут. Спросил: "А вот у жены карта тоже валяется, можно удаленно закрыть?" - "Нет, только лично в отделении. Удаленно закрываются карты только для премиум-клиентов".
Вот такой ответ получил.
Ну да ладно, пусть у нее пока валяется, есть не просит ведь.
Искатель
 
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