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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 січ, 2023 12:00
ВIВ написав: lloydbanksua написав:
ждём 500 грн
Там срок до 15.01 ?
Да, как и по 1000. Поэтому был приятно удивлен, что вчера пришло.
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lloydbanksua
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Додано: Вів 03 січ, 2023 12:48
Коллеги, есть ли кто, кому ещё не выплатили 1000 по акции 10% КБ ?
Половина подопечных получила ЗП вчера, вторая половина - тишина.
*По условиям начисление и выплата может быть произведена в срок до 15/01.
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STIGA
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:36
Баллы бильше по акции адвент-календарь сегодня прилетели по всем акаунтам.
Успешно отоварены в МС бильше (Сильпо цену на серты задрал, поэтому взял Варусом и Новусом).
После этого в чате все карты поданы на закрытие.
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ВIВ
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 23:27
ВIВ написав:
Баллы бильше по акции адвент-календарь сегодня прилетели по всем акаунтам.
Успешно отоварены в МС бильше (Сильпо цену на серты задрал, поэтому взял Варусом и Новусом).
После этого в чате все карты поданы на закрытие.
А 500 грн. за 20 платежей?
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lara_08
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Додано: Суб 07 січ, 2023 06:55
lara_08 написав: ВIВ написав:
Баллы бильше по акции адвент-календарь сегодня прилетели по всем акаунтам.
Успешно отоварены в МС бильше (Сильпо цену на серты задрал, поэтому взял Варусом и Новусом).
После этого в чате все карты поданы на закрытие.
А 500 грн. за 20 платежей?
Пока не пришли.
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lloydbanksua
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Додано: Суб 07 січ, 2023 08:51
lloydbanksua написав: lara_08 написав: ВIВ написав:
Баллы бильше по акции адвент-календарь сегодня прилетели по всем акаунтам.
Успешно отоварены в МС бильше (Сильпо цену на серты задрал, поэтому взял Варусом и Новусом).
После этого в чате все карты поданы на закрытие.
А 500 грн. за 20 платежей?
Пока не пришли.
Я в курсе, поэтому и спросила чего карты подали на закрытие.
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lara_08
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Додано: Суб 07 січ, 2023 10:02
lara_08 написав:
Я в курсе, поэтому и спросила чего карты подали на закрытие.
Может человеку не приходило это индивидуальное предложение, поэтому и смысла в карте больше нет.
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lloydbanksua
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Додано: Суб 07 січ, 2023 22:46
Был недалеко от отделения Укрсиба - и решил зайти, закрыть валявшуюся "ньюшку".
Закрыли за 5 минут. Спросил: "А вот у жены карта тоже валяется, можно удаленно закрыть?" - "Нет, только лично в отделении. Удаленно закрываются карты только для премиум-клиентов".
Вот такой ответ получил.
Ну да ладно, пусть у нее пока валяется, есть не просит ведь.
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Искатель
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Додано: Нед 08 січ, 2023 01:42
Еще закрывается тем, кого перевели на обслуживание в виртуальное отделение.
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demichh
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Додано: Нед 08 січ, 2023 14:54
Конвертдепо для членов клуба 100К имеется?
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Investor_K
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