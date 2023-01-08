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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 січ, 2023 15:01
Investor_K написав:
Конвертдепо для членов клуба 100К имеется?
ні і не планується (інфа від ПМ)
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Додано: Нед 08 січ, 2023 15:57
Даремно.
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