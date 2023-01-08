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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.5 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
4
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 15:01

  Investor_K написав:Конвертдепо для членов клуба 100К имеется?

ні і не планується (інфа від ПМ)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 15:57

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Даремно.
Investor_K
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Повідомлень: 8269
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
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