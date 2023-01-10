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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.5 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
4
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 15:01

  Investor_K написав:Конвертдепо для членов клуба 100К имеется?

ні і не планується (інфа від ПМ)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 15:57

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Даремно.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 17:24

  Investor_K написав:Даремно.


цьому банку нецікаво працювати із бідотою...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 17:32

  greenozon написав:
  Investor_K написав:Даремно.


цьому банку нецікаво працювати із бідотою...

Можна подумати, що н'юшки та ZKP в них багатії брали... ;)
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 17:47

  Investor_K написав:Даремно.

альтернатив ніби дуже багато
sergia
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 19:57

  sergia написав:
  Investor_K написав:Даремно.

альтернатив ніби дуже багато

Він це питання завдасть на гілках усіх банків (включно з НБУ та банкротами)- не сумнівайтеся.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 21:30

  klug написав:
  sergia написав:
  Investor_K написав:Даремно.

альтернатив ніби дуже багато

Він це питання завдасть на гілках усіх банків (включно з НБУ та банкротами)- не сумнівайтеся.


бот (чатЖПТ3??) вирвався на волю! :lol: :!: :?:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 21:54

  greenozon написав:бот (чатЖПТ3??) вирвався на волю! :lol: :!: :?:

Не треба ображати chatGPT - він вміє в контекст та логічний синтез. Наш же уміє лише в прізвище одного німецького невролога.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 09:54

Пополнение New card в кассе без комиссии же? И какую сумму за раз можно отправить СЕП?
lloydbanksua
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