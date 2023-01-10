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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 січ, 2023 15:01
Investor_K написав:
Конвертдепо для членов клуба 100К имеется?
ні і не планується (інфа від ПМ)
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greenozon
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Додано: Нед 08 січ, 2023 15:57
Даремно.
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Investor_K
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Додано: Нед 08 січ, 2023 17:24
Investor_K написав:
Даремно.
цьому банку нецікаво працювати із бідотою...
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greenozon
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Додано: Нед 08 січ, 2023 17:32
greenozon написав: Investor_K написав:
Даремно.
цьому банку нецікаво працювати із бідотою...
Можна подумати, що н'юшки та ZKP в них багатії брали...
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Alien
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Додано: Нед 08 січ, 2023 17:47
Investor_K написав:
Даремно.
альтернатив ніби дуже багато
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sergia
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Додано: Нед 08 січ, 2023 19:57
sergia написав: Investor_K написав:
Даремно.
альтернатив ніби дуже багато
Він це питання завдасть на гілках усіх банків (включно з НБУ та банкротами)- не сумнівайтеся.
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klug
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greenozon
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Додано: Нед 08 січ, 2023 21:54
Не треба ображати chatGPT - він вміє в контекст та логічний синтез. Наш же уміє лише в прізвище одного німецького невролога.
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klug
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Додано: Вів 10 січ, 2023 09:54
Пополнение New card в кассе без комиссии же? И какую сумму за раз можно отправить СЕП?
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lloydbanksua
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Додано: Вів 10 січ, 2023 13:19
lloydbanksua написав:
Пополнение New card в кассе без комиссии же? И какую сумму за раз можно отправить СЕП?
Без комиссии. 50 тыс. раньше отправляла точно.
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lara_08
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