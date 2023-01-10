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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 117118119120

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.5 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
4
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 17:18

  lara_08 написав:
  lloydbanksua написав:Пополнение New card в кассе без комиссии же? И какую сумму за раз можно отправить СЕП?

Без комиссии. 50 тыс. раньше отправляла точно.


150к пополняха если не проверенный, с проверкой 10 дней на внесение
все 150 даже 160 уходят за раз СЭП запросто
в банкомате можно допополнить до 210 получилось
cohan
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