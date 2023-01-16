150к пополняха если не проверенный, с проверкой 10 дней на внесение
все 150 даже 160 уходят за раз СЭП запросто
в банкомате можно допополнить до 210 получилось
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 січ, 2023 17:18
150к пополняха если не проверенный, с проверкой 10 дней на внесение
все 150 даже 160 уходят за раз СЭП запросто
в банкомате можно допополнить до 210 получилось
Додано: П'ят 13 січ, 2023 16:24
Додано: П'ят 13 січ, 2023 17:24
guntherhouse777
Нет. Раніше если дата выплаты была выходным днём, платили в первый рабочий. В понедельник по-идее должны быть.
Додано: Пон 16 січ, 2023 10:54
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