RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 117118119120

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.5 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
4
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 17:18

  lara_08 написав:
  lloydbanksua написав:Пополнение New card в кассе без комиссии же? И какую сумму за раз можно отправить СЕП?

Без комиссии. 50 тыс. раньше отправляла точно.


150к пополняха если не проверенный, с проверкой 10 дней на внесение
все 150 даже 160 уходят за раз СЭП запросто
в банкомате можно допополнить до 210 получилось
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5010
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 414 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 16:24

  S i m написав:
  ВIВ написав:
  lloydbanksua написав:ждём 500 грн

Там срок до 15.01 ?


обещают так

Решили на выходных работать, видимо
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4866
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 17:24

guntherhouse777
Нет. Раніше если дата выплаты была выходным днём, платили в первый рабочий. В понедельник по-идее должны быть.
lara_08
 
Повідомлень: 592
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 10:54

  lara_08 написав:guntherhouse777
Нет. Раніше если дата выплаты была выходным днём, платили в первый рабочий. В понедельник по-идее должны быть.

500 кому-то выдали уже?
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2740
З нами з: 09.03.14
Подякував: 29 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 10:58

ukrprom2014 пока нет. К вечеру, скорее всего.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1336
З нами з: 22.04.20
Подякував: 64 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 11:19

lloydbanksua
Обманщики, до 15.01 должны были
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2740
З нами з: 09.03.14
Подякував: 29 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 12:49

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

6. Порядок визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Винагороди
Акції
6.1. Визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Винагороди Акції
проводиться Банком наступним чином:
6.1.1. В кінці Періоду Акції Банк формує перелік Учасників Акції, які здобули право на
Винагороду (згідно п. 4 Правил).
6.1.2. Банк, протягом не більш, ніж 15 робочих днів з моменту формування Переліку
Учасників (п.6.1.1) поповнює рахунок Учасників Акції на 500 (п’ятсот) гривень.

15 робочих днів...
alibob
 
Повідомлень: 386
З нами з: 31.01.18
Подякував: 161 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 18:35

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

всем привет!

кто-нить сталкивался с невозможностью активировать виртуалку?

в приложении после создания пин-кода и ввода пароля из смс получаю сообщение, что "сеанс временно недоступный, попробуйте изменить пин-код через несколько минут".
и так постоянно-(
siem4020
 
Повідомлень: 79
З нами з: 03.03.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 16:48

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

в Укрсибе ничего не меняется. Жалобы в банк и НБУ не привели к результату. Как не мог купить валюту в отделение на Гавела с 24.02 так и не выходит до сих пор. вчера снова ходил. не было света. ЙОМАЙО. Рядом есть обменник: у него генератор, ему похер на войну, тревоги, обстрелы, отключения света, коронавирус, нехватку валюты в стране. Что не так с этим банком йомайо...
alex2013a90
Аватар користувача
 
Повідомлень: 227
З нами з: 19.04.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 17:06

  lloydbanksua написав:ukrprom2014 пока нет. К вечеру, скорее всего.


Где деньги, Зин? ©
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2164
З нами з: 19.03.09
Подякував: 93 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 117118119120
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN, mihasik, S i m і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (5907)
19.01.2023 17:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.