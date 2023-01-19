150к пополняха если не проверенный, с проверкой 10 дней на внесение
все 150 даже 160 уходят за раз СЭП запросто
в банкомате можно допополнить до 210 получилось
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 січ, 2023 17:18
150к пополняха если не проверенный, с проверкой 10 дней на внесение
все 150 даже 160 уходят за раз СЭП запросто
в банкомате можно допополнить до 210 получилось
Додано: П'ят 13 січ, 2023 16:24
Додано: П'ят 13 січ, 2023 17:24
guntherhouse777
Нет. Раніше если дата выплаты была выходным днём, платили в первый рабочий. В понедельник по-идее должны быть.
Додано: Пон 16 січ, 2023 10:54
Додано: Пон 16 січ, 2023 12:49
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
6. Порядок визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Винагороди
Акції
6.1. Визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Винагороди Акції
проводиться Банком наступним чином:
6.1.1. В кінці Періоду Акції Банк формує перелік Учасників Акції, які здобули право на
Винагороду (згідно п. 4 Правил).
6.1.2. Банк, протягом не більш, ніж 15 робочих днів з моменту формування Переліку
Учасників (п.6.1.1) поповнює рахунок Учасників Акції на 500 (п’ятсот) гривень.
15 робочих днів...
Додано: Пон 16 січ, 2023 18:35
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
всем привет!
кто-нить сталкивался с невозможностью активировать виртуалку?
в приложении после создания пин-кода и ввода пароля из смс получаю сообщение, что "сеанс временно недоступный, попробуйте изменить пин-код через несколько минут".
и так постоянно-(
Додано: Чет 19 січ, 2023 16:48
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
в Укрсибе ничего не меняется. Жалобы в банк и НБУ не привели к результату. Как не мог купить валюту в отделение на Гавела с 24.02 так и не выходит до сих пор. вчера снова ходил. не было света. ЙОМАЙО. Рядом есть обменник: у него генератор, ему похер на войну, тревоги, обстрелы, отключения света, коронавирус, нехватку валюты в стране. Что не так с этим банком йомайо...
Додано: Чет 19 січ, 2023 17:06
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