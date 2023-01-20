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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 118119120121

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.5 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
4
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 17:16

  emeta написав:
  lloydbanksua написав:ukrprom2014 пока нет. К вечеру, скорее всего.


Где деньги, Зин? ©


20ое завтра...
S i m
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 17:21

  alex2013a90 написав:в Укрсибе ничего не меняется. Жалобы в банк и НБУ не привели к результату. Как не мог купить валюту в отделение на Гавела с 24.02 так и не выходит до сих пор. вчера снова ходил. не было света. ЙОМАЙО. Рядом есть обменник: у него генератор, ему похер на войну, тревоги, обстрелы, отключения света, коронавирус, нехватку валюты в стране. Что не так с этим банком йомайо...

Валеріє Олексіївно, Ви?
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 00:49

  alex2013a90 написав:в Укрсибе ничего не меняется. Жалобы в банк и НБУ не привели к результату. Как не мог купить валюту в отделение на Гавела с 24.02 так и не выходит до сих пор. вчера снова ходил. не было света. ЙОМАЙО. Рядом есть обменник: у него генератор, ему похер на войну, тревоги, обстрелы, отключения света, коронавирус, нехватку валюты в стране. Что не так с этим банком йомайо...


чем кошерна тут валюта? Форинты/Кроны?
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 03:34

  S i m написав:
  emeta написав:
  lloydbanksua написав:ukrprom2014 пока нет. К вечеру, скорее всего.


Где деньги, Зин? ©


20ое завтра...


переобулись на до 24го...
S i m
 
Повідомлень: 143
З нами з: 31.01.21
Подякував: 16 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 09:50

S i m откуда инфа?
lloydbanksua
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  #<1 ... 118119120121
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