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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 січ, 2023 17:16
emeta написав: lloydbanksua написав:ukrprom2014
пока нет. К вечеру, скорее всего.
Где деньги, Зин? ©
20ое завтра...
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Додано: Чет 19 січ, 2023 17:21
alex2013a90 написав:
в Укрсибе ничего не меняется. Жалобы в банк и НБУ не привели к результату. Как не мог купить валюту в отделение на Гавела с 24.02 так и не выходит до сих пор. вчера снова ходил. не было света. ЙОМАЙО. Рядом есть обменник: у него генератор, ему похер на войну, тревоги, обстрелы, отключения света, коронавирус, нехватку валюты в стране. Что не так с этим банком йомайо...
Валеріє Олексіївно, Ви?
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 00:49
alex2013a90 написав:
в Укрсибе ничего не меняется. Жалобы в банк и НБУ не привели к результату. Как не мог купить валюту в отделение на Гавела с 24.02 так и не выходит до сих пор. вчера снова ходил. не было света. ЙОМАЙО. Рядом есть обменник: у него генератор, ему похер на войну, тревоги, обстрелы, отключения света, коронавирус, нехватку валюты в стране. Что не так с этим банком йомайо...
чем кошерна тут валюта? Форинты/Кроны?
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 03:34
S i m написав: emeta написав: lloydbanksua написав:ukrprom2014
пока нет. К вечеру, скорее всего.
Где деньги, Зин? ©
20ое завтра...
переобулись на до 24го...
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 09:50
S i m откуда инфа?
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 12:12
alex2013a90
а вы хотели больше 5/10 к $ купить? Меньше им вряд ли интересно
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:34
lloydbanksua написав:S i m
откуда инфа?
из банка вестимо...
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 18:48
Сегодня прислали СМС из банка - возобновили кредитный лимит по кредитной карте АШАН. Правда, урезали лимит до 10000 гривен. Но консультант в чате написал, что кешбека по этой карте именно от банка уже не будет. И зачем тогда использовать этот лимит без кешбека, если у конкурентов по кредитным картам есть кешбек?
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Honestus
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 21:44
Honestus написав:
Сегодня прислали СМС из банка - возобновили кредитный лимит по кредитной карте АШАН. Правда, урезали лимит до 10000 гривен. Но консультант в чате написал, что кешбека по этой карте именно от банка уже не будет. И зачем тогда использовать этот лимит без кешбека, если у конкурентов по кредитным картам есть кешбек?
Чому ж Ви не задали це питання консультанту?
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 22:19
Honestus написав:
Сегодня прислали СМС из банка - возобновили кредитный лимит по кредитной карте АШАН. Правда, урезали лимит до 10000 гривен. Но консультант в чате написал, что кешбека по этой карте именно от банка уже не будет. И зачем тогда использовать этот лимит без кешбека, если у конкурентов по кредитным картам есть кешбек?
грейс
+ кто-то курсы тут разглядел интересные
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cohan
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