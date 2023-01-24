|
|
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 січ, 2023 16:50
S i m написав: emeta написав: lloydbanksua написав:ukrprom2014
пока нет. К вечеру, скорее всего.
Где деньги, Зин? ©
20ое завтра...
Пришли 500 за 20
-
lara_08
-
-
- Повідомлень: 596
- З нами з: 05.05.14
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 93 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему