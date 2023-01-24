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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 січ, 2023 16:50
S i m написав: emeta написав: lloydbanksua написав:ukrprom2014
пока нет. К вечеру, скорее всего.
Где деньги, Зин? ©
20ое завтра...
Пришли 500 за 20
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Додано: Вів 24 січ, 2023 17:57
Теж прийшли 500!
навіть не очікував вже ))
Колеги, давайте ділитись хто як оплачував необхідну к-сть
я - комун-послуги на сайті оператора (мін 1 грн)
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greenozon
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Додано: Вів 24 січ, 2023 18:01
Странно, но мне не пришли 500 за 20.
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lloydbanksua
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Додано: Вів 24 січ, 2023 18:12
greenozon написав:
Теж прийшли 500!
навіть не очікував вже ))
Колеги, давайте ділитись хто як оплачував необхідну к-сть
я - комун-послуги на сайті оператора (мін 1 грн)
р2р в додатку
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