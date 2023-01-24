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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 119120121122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.5 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
4
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 16:50

  S i m написав:
  emeta написав:
  lloydbanksua написав:ukrprom2014 пока нет. К вечеру, скорее всего.


Где деньги, Зин? ©


20ое завтра...

Пришли 500 за 20
lara_08
 
Повідомлень: 596
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 93 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 17:57

Теж прийшли 500!
навіть не очікував вже ))
Колеги, давайте ділитись хто як оплачував необхідну к-сть
я - комун-послуги на сайті оператора (мін 1 грн)
greenozon
 
Повідомлень: 14610
З нами з: 01.06.14
Подякував: 293 раз.
Подякували: 1372 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 18:01

Странно, но мне не пришли 500 за 20.
lloydbanksua
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Повідомлень: 1349
З нами з: 22.04.20
Подякував: 64 раз.
Подякували: 146 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 18:12

  greenozon написав:Теж прийшли 500!
навіть не очікував вже ))
Колеги, давайте ділитись хто як оплачував необхідну к-сть
я - комун-послуги на сайті оператора (мін 1 грн)

р2р в додатку
Kalgan
 
Повідомлень: 1002
З нами з: 02.01.19
Подякував: 47 раз.
Подякували: 109 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 18:44

  lloydbanksua написав:Странно, но мне не пришли 500 за 20.


аналогично
Хотя 20 транзакций было точно
Всякую мелочь брал в магазинах
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 18:45

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

emeta написав:
  lloydbanksua написав:Странно, но мне не пришли 500 за 20.


аналогично
Хотя 20 транзакций было точно
Всякую мелочь брал в магазинах
Пришли в 18-00. Мандаринки на кассе самообслуживания.
lel
 
Повідомлень: 3278
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 21:28

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

20 переводов по 1грн в приложении и 500грн чистыми. Сибас рулит. Карта почти год пылилась.
Citizen_D
 
Повідомлень: 168
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Подякували: 15 раз.
 
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  #<1 ... 119120121122
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