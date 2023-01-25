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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 січ, 2023 16:50
S i m написав: emeta написав: lloydbanksua написав:ukrprom2014
пока нет. К вечеру, скорее всего.
Где деньги, Зин? ©
20ое завтра...
Пришли 500 за 20
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lara_08
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Додано: Вів 24 січ, 2023 17:57
Теж прийшли 500!
навіть не очікував вже ))
Колеги, давайте ділитись хто як оплачував необхідну к-сть
я - комун-послуги на сайті оператора (мін 1 грн)
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greenozon
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Додано: Вів 24 січ, 2023 18:01
Странно, но мне не пришли 500 за 20.
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lloydbanksua
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Додано: Вів 24 січ, 2023 18:12
greenozon написав:
Теж прийшли 500!
навіть не очікував вже ))
Колеги, давайте ділитись хто як оплачував необхідну к-сть
я - комун-послуги на сайті оператора (мін 1 грн)
р2р в додатку
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Kalgan
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Додано: Вів 24 січ, 2023 18:44
lloydbanksua написав:
Странно, но мне не пришли 500 за 20.
аналогично
Хотя 20 транзакций было точно
Всякую мелочь брал в магазинах
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emeta
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Додано: Вів 24 січ, 2023 18:45
emeta написав: lloydbanksua написав:
Странно, но мне не пришли 500 за 20.
аналогично
Хотя 20 транзакций было точно
Всякую мелочь брал в магазинах
Пришли в 18-00. Мандаринки на кассе самообслуживания.
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Додано: Вів 24 січ, 2023 21:28
20 переводов по 1грн в приложении и 500грн чистыми. Сибас рулит. Карта почти год пылилась.
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Додано: Сер 25 січ, 2023 10:23
Делал 20 транзакций в интернете. Потом, когда выяснилось, что не подходит, сделал 20 переводов п2п через приложение. Пока ничего не пришло.
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Додано: Сер 25 січ, 2023 12:07
прилетело 500
СЄП и карта на полку до следующего атракциона
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emeta
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