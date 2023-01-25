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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 січ, 2023 00:31
emeta написав:
прилетело 500
СЄП и карта на полку до следующего атракциона
Следующий только для новчков.
Рекомендую закрыть.
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