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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 січ, 2023 00:31
emeta написав:
прилетело 500
СЄП и карта на полку до следующего атракциона
Следующий только для новчков.
Рекомендую закрыть.
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ВIВ
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Додано: Чет 26 січ, 2023 02:10
ВIВ написав: emeta написав:
прилетело 500
СЄП и карта на полку до следующего атракциона
Следующий только для новчков.
Рекомендую закрыть.
Как скоро после закрытия карты можно стать новичком?
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emeta
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Додано: Чет 26 січ, 2023 02:18
emeta написав: ВIВ написав: emeta написав:
прилетело 500
СЄП и карта на полку до следующего атракциона
Следующий только для новчков.
Рекомендую закрыть.
Как скоро после закрытия карты можно стать новичком?
по их правилам через 40 дней, но правила иногда можно обойти...
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S i m
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