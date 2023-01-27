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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.5 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
4
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 00:31

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  emeta написав:прилетело 500
СЄП и карта на полку до следующего атракциона

Следующий только для новчков.
Рекомендую закрыть.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 02:10

  ВIВ написав:
  emeta написав:прилетело 500
СЄП и карта на полку до следующего атракциона

Следующий только для новчков.
Рекомендую закрыть.


Как скоро после закрытия карты можно стать новичком?
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 02:18

  emeta написав:
  ВIВ написав:
  emeta написав:прилетело 500
СЄП и карта на полку до следующего атракциона

Следующий только для новчков.
Рекомендую закрыть.


Как скоро после закрытия карты можно стать новичком?


по их правилам через 40 дней, но правила иногда можно обойти...
S i m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 18:07

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  Honestus написав:Но консультант в чате написал, что кешбека по этой карте именно от банка уже не будет.

Якраз подумував нарешті зважитись і відкрити собі цю картку. Тепер не поспішатиму, дякую за новину)
nighthawk5
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 18:11

  nighthawk5 написав:
  Honestus написав:Но консультант в чате написал, что кешбека по этой карте именно от банка уже не будет.

Якраз подумував нарешті зважитись і відкрити собі цю картку. Тепер не поспішатиму, дякую за новину)

Трішки пізно ви зважилися на відкриття. Свою карту закрив, як отримав 1500 кешбеку. Чекатимемо на нові акції.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 19:01

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  lloydbanksua написав:Свою карту закрив, як отримав 1500 кешбеку. Чекатимемо на нові акції.

Та то я про їхню картку Ашан) ньюшки мені нецікаві так як я їхній клієнт ще з 2015 року...
nighthawk5
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 20:44

  nighthawk5 написав:ньюшки мені нецікаві так як я їхній клієнт ще з 2015 року...

Деякі тут уже кілька разів за цей час клієнтами стали.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 20:45

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  nighthawk5 написав:ньюшки мені нецікаві так як я їхній клієнт ще з 2015 року...

Откройте на членов семьи как появится новая акция.
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 20:49

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  lloydbanksua написав:Свою карту закрив, як отримав 1500 кешбеку. Чекатимемо на нові акції.

Правильно сделали.
Для информации - КБ приходит на счет, в независимости что там с картой.
Так что закрывать имеет смысл еще раньше - как только выполнили условия :)
Вывод или "мани за мить" или уже при закрытии счета (45 дней) в кассе без комиссии.
ВIВ
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  #<1 ... 120121122123
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