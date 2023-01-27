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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 січ, 2023 00:31
emeta написав:
прилетело 500
СЄП и карта на полку до следующего атракциона
Следующий только для новчков.
Рекомендую закрыть.
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ВIВ
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Додано: Чет 26 січ, 2023 02:10
ВIВ написав: emeta написав:
прилетело 500
СЄП и карта на полку до следующего атракциона
Следующий только для новчков.
Рекомендую закрыть.
Как скоро после закрытия карты можно стать новичком?
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emeta
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Додано: Чет 26 січ, 2023 02:18
emeta написав: ВIВ написав: emeta написав:
прилетело 500
СЄП и карта на полку до следующего атракциона
Следующий только для новчков.
Рекомендую закрыть.
Как скоро после закрытия карты можно стать новичком?
по их правилам через 40 дней, но правила иногда можно обойти...
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S i m
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 18:07
Honestus написав:
Но консультант в чате написал, что кешбека по этой карте именно от банка уже не будет.
Якраз подумував нарешті зважитись і відкрити собі цю картку. Тепер не поспішатиму, дякую за новину)
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nighthawk5
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 18:11
nighthawk5 написав: Honestus написав:
Но консультант в чате написал, что кешбека по этой карте именно от банка уже не будет.
Якраз подумував нарешті зважитись і відкрити собі цю картку. Тепер не поспішатиму, дякую за новину)
Трішки пізно ви зважилися на відкриття. Свою карту закрив, як отримав 1500 кешбеку. Чекатимемо на нові акції.
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 19:01
lloydbanksua написав:
Свою карту закрив, як отримав 1500 кешбеку. Чекатимемо на нові акції.
Та то я про їхню картку Ашан) ньюшки мені нецікаві так як я їхній клієнт ще з 2015 року...
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nighthawk5
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 20:44
nighthawk5 написав:
ньюшки мені нецікаві так як я їхній клієнт ще з 2015 року...
Деякі тут уже кілька разів за цей час клієнтами стали.
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klug
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 20:45
nighthawk5 написав:
ньюшки мені нецікаві так як я їхній клієнт ще з 2015 року...
Откройте на членов семьи как появится новая акция.
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ВIВ
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 20:49
lloydbanksua написав:
Свою карту закрив, як отримав 1500 кешбеку. Чекатимемо на нові акції.
Правильно сделали.
Для информации - КБ приходит на счет, в независимости что там с картой.
Так что закрывать имеет смысл еще раньше - как только выполнили условия
Вывод или "мани за мить" или уже при закрытии счета (45 дней) в кассе без комиссии.
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ВIВ
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