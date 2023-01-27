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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 січ, 2023 23:03
emeta написав:
Закрыть карту можно в любом отделении?
Да, но предварительно через чат или горячую линию нужно поменять с "родного" отделения на текущее.
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