Да, но предварительно через чат или горячую линию нужно поменять с "родного" отделения на текущее.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 січ, 2023 23:03
Додано: Суб 28 січ, 2023 11:43
Але бонуси від гипермаркету АШАН на цю його карту продовжують нараховуватися.
Це лише Укрсиббанк скасував свій кешбек по цій карті.
Додано: Суб 28 січ, 2023 21:51
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Бонуси від Ашану я вже і без цієї карти маю (тільки збиваютися можуть раз в рік з 2% до 1.5%) А без кешбеку від банку ця карта вже програє монобанці, де поки ще є кешбек на продукти. Плюсів стало менше, в принципі щось подібне як і в їх конкурента Сільпо з його БВР.
Додано: Суб 28 січ, 2023 21:52
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Зараз переглядають цей форум: idealstorm і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|