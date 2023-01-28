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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.5 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
4
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 23:03

  emeta написав:Закрыть карту можно в любом отделении?

Да, но предварительно через чат или горячую линию нужно поменять с "родного" отделения на текущее.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 11:43

  nighthawk5 написав:
  Honestus написав:Но консультант в чате написал, что кешбека по этой карте именно от банка уже не будет.

Якраз подумував нарешті зважитись і відкрити собі цю картку. Тепер не поспішатиму, дякую за новину)

Але бонуси від гипермаркету АШАН на цю його карту продовжують нараховуватися.
Це лише Укрсиббанк скасував свій кешбек по цій карті.
Honestus
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 21:51

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  Honestus написав:Це лише Укрсиббанк скасував свій кешбек по цій карті.


Бонуси від Ашану я вже і без цієї карти маю (тільки збиваютися можуть раз в рік з 2% до 1.5%) А без кешбеку від банку ця карта вже програє монобанці, де поки ще є кешбек на продукти. Плюсів стало менше, в принципі щось подібне як і в їх конкурента Сільпо з його БВР.
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 21:52

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  ВIВ написав:Откройте на членов семьи как появится новая акция.

Залежить що буде за акція, плюс в мене вже дехто теж мав їх картки) Імхо якщо сума до 1000 гривень то воно не дуже й того вартує)
nighthawk5
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Подякували: 32 раз.
 
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  #<1 ... 121122123124
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