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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 січ, 2023 23:03
emeta написав:
Закрыть карту можно в любом отделении?
Да, но предварительно через чат или горячую линию нужно поменять с "родного" отделения на текущее.
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Додано: Суб 28 січ, 2023 11:43
nighthawk5 написав: Honestus написав:
Но консультант в чате написал, что кешбека по этой карте именно от банка уже не будет.
Якраз подумував нарешті зважитись і відкрити собі цю картку. Тепер не поспішатиму, дякую за новину)
Але бонуси від гипермаркету АШАН на цю його карту продовжують нараховуватися.
Це лише Укрсиббанк скасував свій кешбек по цій карті.
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Honestus
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Додано: Суб 28 січ, 2023 21:51
Honestus написав:
Це лише Укрсиббанк скасував свій кешбек по цій карті.
Бонуси від Ашану я вже і без цієї карти маю (тільки збиваютися можуть раз в рік з 2% до 1.5%) А без кешбеку від банку ця карта вже програє монобанці, де поки ще є кешбек на продукти. Плюсів стало менше, в принципі щось подібне як і в їх конкурента Сільпо з його БВР.
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Додано: Суб 28 січ, 2023 21:52
ВIВ написав:
Откройте на членов семьи как появится новая акция.
Залежить що буде за акція, плюс в мене вже дехто теж мав їх картки) Імхо якщо сума до 1000 гривень то воно не дуже й того вартує)
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Додано: Пон 30 січ, 2023 07:12
Из приложения пропали контакты персонального менеджера. Это что, значит меня выкинули из виртуального отделения?
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Ferlakur
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Додано: Пон 30 січ, 2023 11:29
ВIВ написав: emeta написав:
прилетело 500
СЄП и карта на полку до следующего атракциона
Следующий только для новчков.
Рекомендую закрыть.
Да кто его знает когда уже пора закрывать
Я открывал только ради 10% кишмиша
А потом прилетело смс с акцией 20 транзакций
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emeta
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Додано: Пон 30 січ, 2023 11:34
Ferlakur написав:
Из приложения пропали контакты персонального менеджера. Это что, значит меня выкинули из виртуального отделения?
Ви останню картку як вiдкривали? Менi пiдтримка сiбасу сказала, що оскiльки я останню картку вiдкривав безпосередньо у фiзичному вiддiленнi - воно перетягло усi рахунки до себе i тепер я обслуговуюсь у них, а право на персмена-вiртуальщика я в пiдсумку втратив. Хоча на мiй останнiй день народження вiн мене ще поздоровляв i пропонував усiлякий непотрiб (страховки, картки без плюшок тощо)
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Alien
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