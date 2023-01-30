Я так зрозумiв що в банку є два різні процеси пов'язані з закриттям/відкриттям рахунків. При одному рахунки з віртуального відділення переводяться на земне і тоді ви втрачаєте віртуального персмена, а при іншому - вони лишаються у віртуалі. Який з процесів буде застосовано - клієнт знати не може - процес залежить від вибору відділення земного (або від того який з двох процесів це відділення опанувало). Частіше, я так зрозумів - відділення тягнуть усе на себе. Але ваш випадок доводить що буває і зворотня ситуація