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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.5 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
4
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 14:16

  klug написав:А де її можна було випустити, щоб не втратити, завітати до віртуального? Я свою востаннє перевипускав у фіз. відділенні іще коли з'явилась зарплатна і обслуговування персменом досі не втратив.

Я так зрозумiв що в банку є два різні процеси пов'язані з закриттям/відкриттям рахунків. При одному рахунки з віртуального відділення переводяться на земне і тоді ви втрачаєте віртуального персмена, а при іншому - вони лишаються у віртуалі. Який з процесів буде застосовано - клієнт знати не може - процес залежить від вибору відділення земного (або від того який з двох процесів це відділення опанувало). Частіше, я так зрозумів - відділення тягнуть усе на себе. Але ваш випадок доводить що буває і зворотня ситуація
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 18:00

Alien
А Ви попередню закривали у відділенні чи у Саміра? Я от подумав, що, можливо, для закриття вони перетягують повністю обслуговування, а якщо закрити у Саміра, а у відділенні лише перевідкриватись (мій випадок), то тоді процедура менш інвазивна.
klug
 
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