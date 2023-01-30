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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 січ, 2023 14:16
klug написав:
А де її можна було випустити, щоб не втратити, завітати до віртуального? Я свою востаннє перевипускав у фіз. відділенні іще коли з'явилась зарплатна і обслуговування персменом досі не втратив.
Я так зрозумiв що в банку є два різні процеси пов'язані з закриттям/відкриттям рахунків. При одному рахунки з віртуального відділення переводяться на земне і тоді ви втрачаєте віртуального персмена, а при іншому - вони лишаються у віртуалі. Який з процесів буде застосовано - клієнт знати не може - процес залежить від вибору відділення земного (або від того який з двох процесів це відділення опанувало). Частіше, я так зрозумів - відділення тягнуть усе на себе. Але ваш випадок доводить що буває і зворотня ситуація
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Додано: Пон 30 січ, 2023 18:00
Alien
А Ви попередню закривали у відділенні чи у Саміра? Я от подумав, що, можливо, для закриття вони перетягують повністю обслуговування, а якщо закрити у Саміра, а у відділенні лише перевідкриватись (мій випадок), то тоді процедура менш інвазивна.
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Додано: Пон 30 січ, 2023 18:47
klug написав:Alien
А Ви попередню закривали у відділенні чи у Саміра? Я от подумав, що, можливо, для закриття вони перетягують повністю обслуговування, а якщо закрити у Саміра, а у відділенні лише перевідкриватись (мій випадок), то тоді процедура менш інвазивна.
В мене не було Самipа - був iнший чолов'яга. Закривав стару точно у нього дистанцiйно - пiдписував заяву кодом з пуша. Тобто "перетягли" при вiдкриттi. Але якщо я позаминулого разу коли перевiдкривався звертався до персмена i вiн домовлявся з мiсцевим вiддiленням, то крайнiй раз - пiшов сам i домовлявся "по знайомству" бо з моменту закриття картки ще не пройшло i мiсяця - тому не хотiв дражнити персмена зайвий раз.
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