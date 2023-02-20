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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.5 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
4
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 14:16

  klug написав:А де її можна було випустити, щоб не втратити, завітати до віртуального? Я свою востаннє перевипускав у фіз. відділенні іще коли з'явилась зарплатна і обслуговування персменом досі не втратив.

Я так зрозумiв що в банку є два різні процеси пов'язані з закриттям/відкриттям рахунків. При одному рахунки з віртуального відділення переводяться на земне і тоді ви втрачаєте віртуального персмена, а при іншому - вони лишаються у віртуалі. Який з процесів буде застосовано - клієнт знати не може - процес залежить від вибору відділення земного (або від того який з двох процесів це відділення опанувало). Частіше, я так зрозумів - відділення тягнуть усе на себе. Але ваш випадок доводить що буває і зворотня ситуація
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 18:00

Alien
А Ви попередню закривали у відділенні чи у Саміра? Я от подумав, що, можливо, для закриття вони перетягують повністю обслуговування, а якщо закрити у Саміра, а у відділенні лише перевідкриватись (мій випадок), то тоді процедура менш інвазивна.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 18:47

  klug написав:Alien
А Ви попередню закривали у відділенні чи у Саміра? Я от подумав, що, можливо, для закриття вони перетягують повністю обслуговування, а якщо закрити у Саміра, а у відділенні лише перевідкриватись (мій випадок), то тоді процедура менш інвазивна.

В мене не було Самipа - був iнший чолов'яга. Закривав стару точно у нього дистанцiйно - пiдписував заяву кодом з пуша. Тобто "перетягли" при вiдкриттi. Але якщо я позаминулого разу коли перевiдкривався звертався до персмена i вiн домовлявся з мiсцевим вiддiленням, то крайнiй раз - пiшов сам i домовлявся "по знайомству" бо з моменту закриття картки ще не пройшло i мiсяця - тому не хотiв дражнити персмена зайвий раз.
Alien
 
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2
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 10:19

Щось дуже велике і жирне в лісі здохло :)
колеги, банк знову почав пропонувати простолюдям ДЕПОЗИТИ!

https://prnt.sc/43FqfF8Wfpi7

причому не 0.00001 по валюті а цілком конкуренті ставки (ну майже, до CPI їм ще далеко, але все жж...)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 11:50

ждем онлайн обмена)
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 15:36

Оце так новина, нічого собі)
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 17:10

  greenozon написав:Щось дуже велике і жирне в лісі здохло :)
колеги, банк знову почав пропонувати простолюдям ДЕПОЗИТИ!

https://prnt.sc/43FqfF8Wfpi7

причому не 0.00001 по валюті а цілком конкуренті ставки (ну майже, до CPI їм ще далеко, але все жж...)

Фейк какой-то, не может в Укрсибе сейчас быть таких процентных ставок по депозитам в долларах и ЕВРО.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 17:22

  lara_08 написав:
  greenozon написав:Щось дуже велике і жирне в лісі здохло :)
колеги, банк знову почав пропонувати простолюдям ДЕПОЗИТИ!

https://prnt.sc/43FqfF8Wfpi7

причому не 0.00001 по валюті а цілком конкуренті ставки (ну майже, до CPI їм ще далеко, але все жж...)

Фейк какой-то, не может в Укрсибе сейчас быть таких процентных ставок по депозитам в долларах и ЕВРО.


Ну на сайте же все есть
Действительно по депозитам от 1 до 3 мес. наливают
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 19:11

emeta
Что же они такое узнали, что с сегодняшнего дня резко подняли ставки в валюте, которые только утвердили с 17 февраля. Валюта им никогда особенно не была нужна и вдруг такой поворот.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 19:12

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Коли ТА?
chipmunk
 
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