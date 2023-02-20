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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 лют, 2023 19:23
lara_08 написав:emeta
Что же они такое узнали, что с сегодняшнего дня резко подняли ставки в валюте, которые только утвердили с 17 февраля. Валюта им никогда особенно не была нужна и вдруг такой поворот.
вот это самое и узнали
подождите до конца недели, все узнают
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