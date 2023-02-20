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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 лют, 2023 19:23
Додано: Пон 20 лют, 2023 21:31
Це дуже цікава новина над якою слід як треба поміркувати..
цей банк ніколи не мав потреб в валюті, материнська структура завжди заливала валютою (зі слів знайомого нач. відділення), а тут таке...
щось буде, однозначно
Додано: Пон 20 лют, 2023 21:39
ВАШИ какие предположения?
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