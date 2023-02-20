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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 лют, 2023 19:23
lara_08 написав:emeta
Что же они такое узнали, что с сегодняшнего дня резко подняли ставки в валюте, которые только утвердили с 17 февраля. Валюта им никогда особенно не была нужна и вдруг такой поворот.
вот это самое и узнали
подождите до конца недели, все узнают
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cohan
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Додано: Пон 20 лют, 2023 21:31
Це дуже цікава новина над якою слід як треба поміркувати..
цей банк ніколи не мав потреб в валюті, материнська структура завжди заливала валютою (зі слів знайомого нач. відділення), а тут таке...
щось буде, однозначно
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greenozon
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Додано: Пон 20 лют, 2023 21:39
cohan написав: lara_08 написав:emeta
Что же они такое узнали, что с сегодняшнего дня резко подняли ставки в валюте, которые только утвердили с 17 февраля. Валюта им никогда особенно не была нужна и вдруг такой поворот.
вот это самое и узнали
подождите до конца недели, все узнают
ВАШИ какие предположения?
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Raymond
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Додано: Пон 20 лют, 2023 22:59
greenozon написав:
Це дуже цікава новина над якою слід як треба поміркувати..
цей банк ніколи не мав потреб в валюті, материнська структура завжди заливала валютою (зі слів знайомого нач. відділення), а тут таке...
щось буде, однозначно
еще ж добавьте ЧТО там за материнская структура - из мировых на нашем рынке больше только Ситибанк, а рядом разве что Агриколь стоит: всякие Райф, почивший Сбер и прочие Альфы с ОТП и пшеками сильно ниже
у меня пока две версии, но надо смотреть другие источники
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cohan
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Додано: Вів 21 лют, 2023 00:04
Raymond написав: cohan написав: lara_08 написав:emeta
Что же они такое узнали, что с сегодняшнего дня резко подняли ставки в валюте, которые только утвердили с 17 февраля. Валюта им никогда особенно не была нужна и вдруг такой поворот.
вот это самое и узнали
подождите до конца недели, все узнают
ВАШИ какие предположения?
Основная цель - простимулировать уже существующих клиентов перейти с текущих счетов на срочные депозиты, чтобы не формировать резервы под средства до востребования согласно новых требований нбу.
Не удивлюсь, если завтра-послезавтра появится программа по конверт-депо и в этом банке
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citramon
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