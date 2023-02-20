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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.5 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
4
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 19:23

  lara_08 написав:emeta
Что же они такое узнали, что с сегодняшнего дня резко подняли ставки в валюте, которые только утвердили с 17 февраля. Валюта им никогда особенно не была нужна и вдруг такой поворот.


вот это самое и узнали
подождите до конца недели, все узнают
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 21:31

Це дуже цікава новина над якою слід як треба поміркувати..

цей банк ніколи не мав потреб в валюті, материнська структура завжди заливала валютою (зі слів знайомого нач. відділення), а тут таке...

щось буде, однозначно
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 21:39

  cohan написав:
  lara_08 написав:emeta
Что же они такое узнали, что с сегодняшнего дня резко подняли ставки в валюте, которые только утвердили с 17 февраля. Валюта им никогда особенно не была нужна и вдруг такой поворот.


вот это самое и узнали
подождите до конца недели, все узнают


ВАШИ какие предположения?
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 22:59

  greenozon написав:Це дуже цікава новина над якою слід як треба поміркувати..

цей банк ніколи не мав потреб в валюті, материнська структура завжди заливала валютою (зі слів знайомого нач. відділення), а тут таке...

щось буде, однозначно


еще ж добавьте ЧТО там за материнская структура - из мировых на нашем рынке больше только Ситибанк, а рядом разве что Агриколь стоит: всякие Райф, почивший Сбер и прочие Альфы с ОТП и пшеками сильно ниже

у меня пока две версии, но надо смотреть другие источники
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 00:04

  Raymond написав:
  cohan написав:
  lara_08 написав:emeta
Что же они такое узнали, что с сегодняшнего дня резко подняли ставки в валюте, которые только утвердили с 17 февраля. Валюта им никогда особенно не была нужна и вдруг такой поворот.


вот это самое и узнали
подождите до конца недели, все узнают


ВАШИ какие предположения?

Основная цель - простимулировать уже существующих клиентов перейти с текущих счетов на срочные депозиты, чтобы не формировать резервы под средства до востребования согласно новых требований нбу.
Не удивлюсь, если завтра-послезавтра появится программа по конверт-депо и в этом банке
citramon
 
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