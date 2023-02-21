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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 лют, 2023 19:23
lara_08 написав:emeta
Что же они такое узнали, что с сегодняшнего дня резко подняли ставки в валюте, которые только утвердили с 17 февраля. Валюта им никогда особенно не была нужна и вдруг такой поворот.
вот это самое и узнали
подождите до конца недели, все узнают
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cohan
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Додано: Пон 20 лют, 2023 21:31
Це дуже цікава новина над якою слід як треба поміркувати..
цей банк ніколи не мав потреб в валюті, материнська структура завжди заливала валютою (зі слів знайомого нач. відділення), а тут таке...
щось буде, однозначно
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greenozon
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Додано: Пон 20 лют, 2023 21:39
cohan написав: lara_08 написав:emeta
Что же они такое узнали, что с сегодняшнего дня резко подняли ставки в валюте, которые только утвердили с 17 февраля. Валюта им никогда особенно не была нужна и вдруг такой поворот.
вот это самое и узнали
подождите до конца недели, все узнают
ВАШИ какие предположения?
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Raymond
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Додано: Пон 20 лют, 2023 22:59
greenozon написав:
Це дуже цікава новина над якою слід як треба поміркувати..
цей банк ніколи не мав потреб в валюті, материнська структура завжди заливала валютою (зі слів знайомого нач. відділення), а тут таке...
щось буде, однозначно
еще ж добавьте ЧТО там за материнская структура - из мировых на нашем рынке больше только Ситибанк, а рядом разве что Агриколь стоит: всякие Райф, почивший Сбер и прочие Альфы с ОТП и пшеками сильно ниже
у меня пока две версии, но надо смотреть другие источники
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cohan
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Додано: Вів 21 лют, 2023 00:04
Raymond написав: cohan написав: lara_08 написав:emeta
Что же они такое узнали, что с сегодняшнего дня резко подняли ставки в валюте, которые только утвердили с 17 февраля. Валюта им никогда особенно не была нужна и вдруг такой поворот.
вот это самое и узнали
подождите до конца недели, все узнают
ВАШИ какие предположения?
Основная цель - простимулировать уже существующих клиентов перейти с текущих счетов на срочные депозиты, чтобы не формировать резервы под средства до востребования согласно новых требований нбу.
Не удивлюсь, если завтра-послезавтра появится программа по конверт-депо и в этом банке
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citramon
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Додано: Вів 21 лют, 2023 00:25
citramon написав:
Основная цель - простимулировать уже существующих клиентов перейти с текущих счетов на срочные депозиты, чтобы не формировать резервы под средства до востребования согласно новых требований нбу.
Не удивлюсь, если завтра-послезавтра появится программа по конверт-депо и в этом банке
Маловероятно, т.к. Укрсиб и так давно ввёл заградительные тарифы по текущим счетам в инвалюте.
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lara_08
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Додано: Вів 21 лют, 2023 14:50
lara_08 написав:
Укрсиб и так давно ввёл заградительные тарифы по текущим счетам в инвалюте
Ці тарифи діють лише для тих хто хотів би тримати (або вже тримає) там суми від приблизно 10к у.о. а от менші суми там під 0.01% річних спокійно собі лежать вже роками.
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nighthawk5
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Додано: Вів 21 лют, 2023 17:08
З 21 лютого 2023 року в касах відділень UKRSIBBANK BNP Paribas Group можна купити або продати іноземну валюту. Перші три дні діє спеціальна пропозиція для клієнтів UKRSIBBANK, які зможуть купити або продати валюту по вигідному курсу.
Можна здійснити операції з валютою:
Долар США (USD);
Євро (EUR);
Фунт стерлінгів (GBP);
Швейцарський франк (CHF).
Операції з обміну валют в UKRSIBBANK здійснюються за комерційним курсом, який встановлюється банком в залежності від ситуації на ринку валют.
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lara_08
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