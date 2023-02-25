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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 лют, 2023 13:41
Карту равшана так і не відкрив досі, а по наявній шоппінг-кредитці він як налив поверх озвученого в договорі втричі більше десь восени 2021, так досі й не забирав. Але попри це, нею не доводилось користуватись.
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nighthawk5
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