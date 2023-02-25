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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.5 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
4
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 13:41

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Карту равшана так і не відкрив досі, а по наявній шоппінг-кредитці він як налив поверх озвученого в договорі втричі більше десь восени 2021, так досі й не забирав. Але попри це, нею не доводилось користуватись.
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 19:00

nighthawk5 на початку війни кредліміт був заблокований, хоч і світився.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 19:30

Ромасик
А вони якось про це сповіщали?
nighthawk5
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Повідомлень: 312
З нами з: 18.07.20
Подякував: 339 раз.
Подякували: 32 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 19:59

nighthawk5 не пам'ятаю вже. В мене так склалося, що на карті були власні кошти, які теж були заблоковані, то для розблокування обнулили кредитний ліміт. Тому й виникло питання, що там робиться з кредлімітами.
Ромасик
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Повідомлень: 5943
З нами з: 30.03.15
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  #<1 ... 124125126127
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