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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 лют, 2023 13:41
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Карту равшана так і не відкрив досі, а по наявній шоппінг-кредитці він як налив поверх озвученого в договорі втричі більше десь восени 2021, так досі й не забирав. Але попри це, нею не доводилось користуватись.
Додано: Суб 25 лют, 2023 19:00
nighthawk5 на початку війни кредліміт був заблокований, хоч і світився.
Додано: Суб 25 лют, 2023 19:59
nighthawk5 не пам'ятаю вже. В мене так склалося, що на карті були власні кошти, які теж були заблоковані, то для розблокування обнулили кредитний ліміт. Тому й виникло питання, що там робиться з кредлімітами.
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