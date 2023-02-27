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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 лют, 2023 13:41
Карту равшана так і не відкрив досі, а по наявній шоппінг-кредитці він як налив поверх озвученого в договорі втричі більше десь восени 2021, так досі й не забирав. Але попри це, нею не доводилось користуватись.
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nighthawk5
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Додано: Суб 25 лют, 2023 19:00
nighthawk5 на початку війни кредліміт був заблокований, хоч і світився.
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Ромасик
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Додано: Суб 25 лют, 2023 19:30
Ромасик
А вони якось про це сповіщали?
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nighthawk5
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Додано: Суб 25 лют, 2023 19:59
nighthawk5 не пам'ятаю вже. В мене так склалося, що на карті були власні кошти, які теж були заблоковані, то для розблокування обнулили кредитний ліміт. Тому й виникло питання, що там робиться з кредлімітами.
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Ромасик
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Додано: Суб 25 лют, 2023 21:40
Ромасик написав:
Сабж комусь кредліміти повернув? Зокрема за картою лАшана?
Карта ашана до сих пор в блоке, хотя лимит показывает.
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Buster
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Додано: Нед 26 лют, 2023 16:36
Ромасик написав:
Сабж комусь кредліміти повернув? Зокрема за картою лАшана?
Мені повернув ліміт 10 000 за картою лАшана.
Однак, я не розумію, а навіщо це було зроблено банком без повернення кешбеку.
Може сподіваються на списання комісії за неактивність?
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Honestus
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Додано: Пон 27 лют, 2023 10:07
Honestus написав:
Однак, я не розумію, а навіщо це було зроблено банком без повернення кешбеку.
Інколи достатньо просто кредитних коштів.
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Ромасик
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Додано: Пон 27 лют, 2023 10:40
cohan написав: lara_08 написав: lloydbanksua написав:
Пополнение New card в кассе без комиссии же? И какую сумму за раз можно отправить СЕП?
Без комиссии. 50 тыс. раньше отправляла точно.
150к пополняха если не проверенный,
с проверкой
10 дней на внесение
все 150 даже 160 уходят за раз СЭП запросто
в банкомате можно допополнить до 210 получилось
а что именно значит "не проверенный \ проверка" ?
это уже на месте выяснится
? (NewCard открывал в отделении)
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flysoulfly
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Додано: Пон 27 лют, 2023 10:52
flysoulfly написав: cohan написав:
все 150 даже 160 уходят за раз СЭП запросто
в банкомате можно допополнить до 210 получилось
а что именно значит "не проверенный \ проверка" ?
это уже на месте выяснится
? (NewCard открывал в отделении)
банкомат кстати тоже 150к сутки пихает, или даже 149999, кажется выплюнул именно лишнее от 149900
проверенный выяснится не на месте, если 10 дней не в курсе - то вы непроверенный
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cohan
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Додано: Пон 27 лют, 2023 10:56
cohan написав:
проверенный
flysoulfly написав: cohan написав:
все 150 даже 160 уходят за раз СЭП запросто
в банкомате можно допополнить до 210 получилось
а что именно значит "не проверенный \ проверка" ?
это уже на месте выяснится
? (NewCard открывал в отделении)
выяснится не на месте, если 10 дней
не в курсе - то вы непроверенный
та шо ж это за карантин такой?
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flysoulfly
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