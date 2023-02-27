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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 125126127128

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.5 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
4
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 13:18

  cohan написав:банкомат кстати тоже 150к сутки пихает, или даже 149999, кажется выплюнул именно лишнее

так а через банкомат на такую сумму пополню (для последующего сэпа) без карантина?
flysoulfly
 
Повідомлень: 1445
З нами з: 13.01.09
Подякував: 599 раз.
Подякували: 63 раз.
 
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  #<1 ... 125126127128
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