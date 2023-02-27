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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лют, 2023 13:18
cohan написав:
банкомат кстати тоже 150к сутки пихает, или даже 149999, кажется выплюнул именно лишнее
так а через банкомат на такую сумму пополню (для последующего сэпа) без карантина?
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Додано: Пон 27 лют, 2023 19:53
flysoulfly написав: cohan написав:
банкомат кстати тоже 150к сутки пихает, или даже 149999, кажется выплюнул именно лишнее
так а через банкомат на такую сумму пополню (для последующего сэпа) без карантина?
да, до 150 через банкомат и до 150 через кассу
банкомат в сутки или в мес - не проверял, но подозреваю что в сутки
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cohan
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Додано: Пон 27 лют, 2023 20:26
cohan написав: flysoulfly написав: cohan написав:
банкомат кстати тоже 150к сутки пихает, или даже 149999, кажется выплюнул именно лишнее
так а через банкомат на такую сумму пополню (для последующего сэпа) без карантина?
да, до 150 через банкомат и до 150 через кассу
банкомат в сутки или в мес - не проверял, но подозреваю что в сутки
так все же, можно пападробнее:
cohan написав:проверенный
выяснится не на месте, если 10 дней
не в курсе - то вы непроверенный
- шо ж это за карантин такой?
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flysoulfly
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