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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 125126127128

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
4
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 13:18

  cohan написав:банкомат кстати тоже 150к сутки пихает, или даже 149999, кажется выплюнул именно лишнее

так а через банкомат на такую сумму пополню (для последующего сэпа) без карантина?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 19:53

  flysoulfly написав:
  cohan написав:банкомат кстати тоже 150к сутки пихает, или даже 149999, кажется выплюнул именно лишнее

так а через банкомат на такую сумму пополню (для последующего сэпа) без карантина?


да, до 150 через банкомат и до 150 через кассу

банкомат в сутки или в мес - не проверял, но подозреваю что в сутки
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 20:26

  cohan написав:
  flysoulfly написав:
  cohan написав:банкомат кстати тоже 150к сутки пихает, или даже 149999, кажется выплюнул именно лишнее

так а через банкомат на такую сумму пополню (для последующего сэпа) без карантина?
да, до 150 через банкомат и до 150 через кассу

банкомат в сутки или в мес - не проверял, но подозреваю что в сутки


так все же, можно пападробнее:
  cohan написав:проверенный выяснится не на месте, если 10 дней не в курсе - то вы непроверенный
- шо ж это за карантин такой?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 22:36

  flysoulfly написав:так все же, можно пападробнее:
  cohan написав:проверенный выяснится не на месте, если 10 дней не в курсе - то вы непроверенный
- шо ж это за карантин такой?


спросите у тети, они не примут в любом случае больше 150, но если будете настаивать - то вот есть такая опция
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 20:05

  cohan написав:
  greenozon написав:Це дуже цікава новина над якою слід як треба поміркувати..

цей банк ніколи не мав потреб в валюті, материнська структура завжди заливала валютою (зі слів знайомого нач. відділення), а тут таке...

щось буде, однозначно


еще ж добавьте ЧТО там за материнская структура - из мировых на нашем рынке больше только Ситибанк, а рядом разве что Агриколь стоит: всякие Райф, почивший Сбер и прочие Альфы с ОТП и пшеками сильно ниже

у меня пока две версии, но надо смотреть другие источники

Версия простая - банк решил подзаработать на реальных отрицательных процентных ставках при размещении этих "горе-депозитов".
Прежде всего, нужно открыть валютный счет, например, в пакете New Card.
А за его открытие 100 гривен комиссии. Но не это, естественно, главное.
После завершения срока депозита он упадет на валютную карту New Card. А за снятие депозита с этой карты взыскивается 1,5% комиссии со всей суммы.
То есть, фактически не банк уплатит вкладчику 2,5% годовых за размещение депозита (с вычетом НДФЛ и военного сбора), а вкладчик отдаст банку не только проценты по вкладу, но и даже часть вклада.
Наконец, банк не выполняет требования законодательства Украины по финмониторингу. Если по закону не нужно объяснять происхождение средств менее пороговой суммы 400 тысяч гривен, то банк в нарушение закона снизил этот порог до 150 тысяч гривен.
Honestus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 21:26

  Honestus написав:Прежде всего, нужно открыть валютный счет, например, в пакете New Card.
А за его открытие 100 гривен комиссии. Но не это, естественно, главное.
После завершения срока депозита он упадет на валютную карту New Card. А за снятие депозита с этой карты взыскивается 1,5% комиссии со всей суммы.

Хто Вас змушує для депозиту виплати відкривати продукт, де буде платне зняття?

  Honestus написав:Наконец, банк не выполняет требования законодательства Украины по финмониторингу. Если по закону не нужно объяснять происхождение средств менее пороговой суммы 400 тысяч гривен, то банк в нарушение закона снизил этот порог до 150 тысяч гривен.

Ви плутаєте обов'язковий державний фінансовий моніторинг з внутрішнім фінансовим моніторингом банку. Банк зобов'язаний повідомити Державна служба фінансового моніторингу України про операції більше 400 тис. грн, але крім того, законодавство зобов'язує банки вживати заходів щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансуванню тероризму, у тому числі шляхом внутрішнього фінансового моніторингу. Методологія оцінки ризику залишається на розсуд банку, зокрема, якщо банк вважає за потрібне, він може запитати про походження коштів та фінансовий зміст операції навіть для 1 копійки - це повністю відповідає та вітається чинним законодавством. Щоб балансувати між повним паралічем роботи банку та розмитими вимогами НБУ щодо достатності вжитих заходів, кожна банка викручується, як може. Якщо Сибас вирішив, що 150к - це прийнятний компроміс, то тут нічого не вдієш, навіть якщо активно писати дурниці в Інтернеті.
klug
 
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