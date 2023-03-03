так а через банкомат на такую сумму пополню (для последующего сэпа) без карантина?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лют, 2023 13:18
Додано: Пон 27 лют, 2023 19:53
да, до 150 через банкомат и до 150 через кассу
банкомат в сутки или в мес - не проверял, но подозреваю что в сутки
Додано: Пон 27 лют, 2023 20:26
так все же, можно пападробнее:
- шо ж это за карантин такой?
Додано: Пон 27 лют, 2023 22:36
Додано: П'ят 03 бер, 2023 20:05
Версия простая - банк решил подзаработать на реальных отрицательных процентных ставках при размещении этих "горе-депозитов".
Прежде всего, нужно открыть валютный счет, например, в пакете New Card.
А за его открытие 100 гривен комиссии. Но не это, естественно, главное.
После завершения срока депозита он упадет на валютную карту New Card. А за снятие депозита с этой карты взыскивается 1,5% комиссии со всей суммы.
То есть, фактически не банк уплатит вкладчику 2,5% годовых за размещение депозита (с вычетом НДФЛ и военного сбора), а вкладчик отдаст банку не только проценты по вкладу, но и даже часть вклада.
Наконец, банк не выполняет требования законодательства Украины по финмониторингу. Если по закону не нужно объяснять происхождение средств менее пороговой суммы 400 тысяч гривен, то банк в нарушение закона снизил этот порог до 150 тысяч гривен.
Додано: П'ят 03 бер, 2023 21:26
Хто Вас змушує для депозиту виплати відкривати продукт, де буде платне зняття?
Ви плутаєте обов'язковий державний фінансовий моніторинг з внутрішнім фінансовим моніторингом банку. Банк зобов'язаний повідомити Державна служба фінансового моніторингу України про операції більше 400 тис. грн, але крім того, законодавство зобов'язує банки вживати заходів щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансуванню тероризму, у тому числі шляхом внутрішнього фінансового моніторингу. Методологія оцінки ризику залишається на розсуд банку, зокрема, якщо банк вважає за потрібне, він може запитати про походження коштів та фінансовий зміст операції навіть для 1 копійки - це повністю відповідає та вітається чинним законодавством. Щоб балансувати між повним паралічем роботи банку та розмитими вимогами НБУ щодо достатності вжитих заходів, кожна банка викручується, як може. Якщо Сибас вирішив, що 150к - це прийнятний компроміс, то тут нічого не вдієш, навіть якщо активно писати дурниці в Інтернеті.
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