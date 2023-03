Форуми / Народні рейтинги: Банки,

#<1 ... 125126127128 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.3 5 13 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 23% 3 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 31% 4 4- Добре. Як і повинно бути. 15% 2 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 31% 4 Всього голосів : 13 Додано: Пон 27 лют, 2023 13:18 cohan написав: банкомат кстати тоже 150к сутки пихает, или даже 149999, кажется выплюнул именно лишнее банкомат кстати тоже 150к сутки пихает, или даже 149999, кажется выплюнул именно лишнее

так а через банкомат на такую сумму пополню (для последующего сэпа) без карантина? flysoulfly Повідомлень: 1520 З нами з: 13.01.09 Подякував: 628 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лют, 2023 19:53

да, до 150 через банкомат и до 150 через кассу

банкомат в сутки или в мес - не проверял, но подозреваю что в сутки



да, до 150 через банкомат и до 150 через кассу



cohan

Повідомлень: 5297 З нами з: 27.09.19 Подякував: 103 раз. Подякували: 436 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лют, 2023 20:26

так все же, можно пападробнее: - шо ж это за карантин такой? flysoulfly Повідомлень: 1520 З нами з: 13.01.09 Подякував: 628 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лют, 2023 22:36

так а через банкомат на такую сумму пополню (для последующего сэпа) без карантина? так а через банкомат на такую сумму пополню (для последующего сэпа) без карантина? да, до 150 через банкомат и до 150 через кассу



банкомат в сутки или в мес - не проверял, но подозреваю что в сутки да, до 150 через банкомат и до 150 через кассубанкомат в сутки или в мес - не проверял, но подозреваю что в сутки



спросите у тети, они не примут в любом случае больше 150, но если будете настаивать - то вот есть такая опция cohan

Повідомлень: 5297 З нами з: 27.09.19 Подякував: 103 раз. Подякували: 436 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 бер, 2023 20:05



еще ж добавьте ЧТО там за материнская структура - из мировых на нашем рынке больше только Ситибанк, а рядом разве что Агриколь стоит: всякие Райф, почивший Сбер и прочие Альфы с ОТП и пшеками сильно ниже

у меня пока две версии, но надо смотреть другие источники

Повідомлень: 5297 З нами з: 27.09.19 Подякував: 103 раз. Подякували: 436 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 бер, 2023 20:05 cohan написав: greenozon написав: Це дуже цікава новина над якою слід як треба поміркувати..



цей банк ніколи не мав потреб в валюті, материнська структура завжди заливала валютою (зі слів знайомого нач. відділення), а тут таке...



щось буде, однозначно Це дуже цікава новина над якою слід як треба поміркувати..цей банк ніколи не мав потреб в валюті, материнська структура завжди заливала валютою (зі слів знайомого нач. відділення), а тут таке...щось буде, однозначно



еще ж добавьте ЧТО там за материнская структура - из мировых на нашем рынке больше только Ситибанк, а рядом разве что Агриколь стоит: всякие Райф, почивший Сбер и прочие Альфы с ОТП и пшеками сильно ниже



у меня пока две версии, но надо смотреть другие источники еще ж добавьте ЧТО там за материнская структура - из мировых на нашем рынке больше только Ситибанк, а рядом разве что Агриколь стоит: всякие Райф, почивший Сбер и прочие Альфы с ОТП и пшеками сильно нижеу меня пока две версии, но надо смотреть другие источники

Версия простая - банк решил подзаработать на реальных отрицательных процентных ставках при размещении этих "горе-депозитов".

Прежде всего, нужно открыть валютный счет, например, в пакете New Card.

А за его открытие 100 гривен комиссии. Но не это, естественно, главное.

После завершения срока депозита он упадет на валютную карту New Card. А за снятие депозита с этой карты взыскивается 1,5% комиссии со всей суммы.

То есть, фактически не банк уплатит вкладчику 2,5% годовых за размещение депозита (с вычетом НДФЛ и военного сбора), а вкладчик отдаст банку не только проценты по вкладу, но и даже часть вклада.

Наконец, банк не выполняет требования законодательства Украины по финмониторингу. Если по закону не нужно объяснять происхождение средств менее пороговой суммы 400 тысяч гривен, то банк в нарушение закона снизил этот порог до 150 тысяч гривен. Версия простая - банк решил подзаработать на реальных отрицательных процентных ставках при размещении этих "горе-депозитов".Прежде всего, нужно открыть валютный счет, например, в пакете New Card.А за его открытие 100 гривен комиссии. Но не это, естественно, главное.После завершения срока депозита он упадет на валютную карту New Card. А за снятие депозита с этой карты взыскивается 1,5% комиссии со всей суммы.То есть, фактически не банк уплатит вкладчику 2,5% годовых за размещение депозита (с вычетом НДФЛ и военного сбора), а вкладчик отдаст банку не только проценты по вкладу, но и даже часть вклада.Наконец, банк не выполняет требования законодательства Украины по финмониторингу. Если по закону не нужно объяснять происхождение средств менее пороговой суммы 400 тысяч гривен, то банк в нарушение закона снизил этот порог до 150 тысяч гривен. Honestus Повідомлень: 47 З нами з: 26.12.22 Подякував: 18 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 бер, 2023 21:26 Honestus написав: Прежде всего, нужно открыть валютный счет, например, в пакете New Card.

А за его открытие 100 гривен комиссии. Но не это, естественно, главное.

После завершения срока депозита он упадет на валютную карту New Card. А за снятие депозита с этой карты взыскивается 1,5% комиссии со всей суммы. Прежде всего, нужно открыть валютный счет, например, в пакете New Card.А за его открытие 100 гривен комиссии. Но не это, естественно, главное.После завершения срока депозита он упадет на валютную карту New Card. А за снятие депозита с этой карты взыскивается 1,5% комиссии со всей суммы.

Хто Вас змушує для депозиту виплати відкривати продукт, де буде платне зняття?



Honestus написав: Наконец, банк не выполняет требования законодательства Украины по финмониторингу. Если по закону не нужно объяснять происхождение средств менее пороговой суммы 400 тысяч гривен, то банк в нарушение закона снизил этот порог до 150 тысяч гривен. Наконец, банк не выполняет требования законодательства Украины по финмониторингу. Если по закону не нужно объяснять происхождение средств менее пороговой суммы 400 тысяч гривен, то банк в нарушение закона снизил этот порог до 150 тысяч гривен.

Ви плутаєте обов'язковий державний фінансовий моніторинг з внутрішнім фінансовим моніторингом банку. Банк зобов'язаний повідомити Державна служба фінансового моніторингу України про операції більше 400 тис. грн, але крім того, законодавство зобов'язує банки вживати заходів щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансуванню тероризму, у тому числі шляхом внутрішнього фінансового моніторингу. Методологія оцінки ризику залишається на розсуд банку, зокрема, якщо банк вважає за потрібне, він може запитати про походження коштів та фінансовий зміст операції навіть для 1 копійки - це повністю відповідає та вітається чинним законодавством. Щоб балансувати між повним паралічем роботи банку та розмитими вимогами НБУ щодо достатності вжитих заходів, кожна банка викручується, як може. Якщо Сибас вирішив, що 150к - це прийнятний компроміс, то тут нічого не вдієш, навіть якщо активно писати дурниці в Інтернеті. Хто Вас змушує для депозиту виплати відкривати продукт, де буде платне зняття?Ви плутаєте обов'язковий державний фінансовий моніторинг з внутрішнім фінансовим моніторингом банку. Банк зобов'язаний повідомити Державна служба фінансового моніторингу України про операції більше 400 тис. грн, але крім того, законодавство зобов'язує банки вживати заходів щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансуванню тероризму, у тому числі шляхом внутрішнього фінансового моніторингу. Методологія оцінки ризику залишається на розсуд банку, зокрема, якщо банк вважає за потрібне, він може запитати про походження коштів та фінансовий зміст операції навіть для 1 копійки - це повністю відповідає та вітається чинним законодавством. Щоб балансувати між повним паралічем роботи банку та розмитими вимогами НБУ щодо достатності вжитих заходів, кожна банка викручується, як може. Якщо Сибас вирішив, що 150к - це прийнятний компроміс, то тут нічого не вдієш, навіть якщо активно писати дурниці в Інтернеті. klug Повідомлень: 7974 З нами з: 18.08.14 Подякував: 335 раз. Подякували: 1113 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 бер, 2023 23:55 klug написав: Хто Вас змушує для депозиту виплати відкривати продукт, де буде платне зняття? Хто Вас змушує для депозиту виплати відкривати продукт, де буде платне зняття?

А що Ви пропонуєте робити для безкомісійного отримання вкладу у доларах або євро після завершення строку розміщення, якщо його розмір в еквіваленті перевищує 100 тис.грн.:

1) подарувати вклад Укрсиббанку відповідно до Глави "Дарування" Цивільного кодексу України?

2) заздалегідь відкрити пакет All Inclusive De Luxe для безкоштовного зняття вкладу за кордоном у банкоматах банків–членів фінансової групи BNP Paribas Group та об'єднання Global ATM Alliance?

https://ukrsibbank.com/cards/premium-cl ... e-de-luxe/



klug написав: Ви плутаєте обов'язковий державний фінансовий моніторинг з внутрішнім фінансовим моніторингом банку. Ви плутаєте обов'язковий державний фінансовий моніторинг з внутрішнім фінансовим моніторингом банку.

В українських банках немає "внутрішнього фінансового моніторінгу".

В Україні є система фінансового моніторингу, яка складається з первинного та державного рівнів. В цій системі банки є лише одними із багатьох суб’єктів первинного фінансового моніторингу, до яких належать навіть адвокати.

(стаття 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення").

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text



klug написав: Крім того, законодавство зобов'язує банки вживати заходів щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансуванню тероризму, у тому числі шляхом внутрішнього фінансового моніторингу. Методологія оцінки ризику залишається на розсуд банку, зокрема, якщо банк вважає за потрібне, він може запитати про походження коштів та фінансовий зміст операції навіть для 1 копійки - це повністю відповідає та вітається чинним законодавством. Крім того, законодавство зобов'язує банки вживати заходів щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансуванню тероризму, у тому числі шляхом внутрішнього фінансового моніторингу. Методологія оцінки ризику залишається на розсуд банку, зокрема, якщо банк вважає за потрібне, він може запитати про походження коштів та фінансовий зміст операції навіть для 1 копійки - це повністю відповідає та вітається чинним законодавством.

Для запиту про походження коштів у разі операцій на суму 1 копійка нужно мати достатні підстави для підозри, що вони є результатом саме злочинної діяльності або пов’язані чи стосуються фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення. При цьому методологія оцінки ризику НЕ залишається на розсуд банку, адже банк повинен враховувати типологічні дослідження, підготовлені спеціально уповноваженим органом та оприлюднені ним на своєму веб-сайті, а також рекомендації суб’єктів державного фінансового моніторингу.

(стаття 21 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення").

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text



klug написав: Щоб балансувати між повним паралічем роботи банку та розмитими вимогами НБУ щодо достатності вжитих заходів, кожна банка викручується, як може. Якщо Сибас вирішив, що 150к - це прийнятний компроміс, то тут нічого не вдієш.. Щоб балансувати між повним паралічем роботи банку та розмитими вимогами НБУ щодо достатності вжитих заходів, кожна банка викручується, як може. Якщо Сибас вирішив, що 150к - це прийнятний компроміс, то тут нічого не вдієш..

Укрсиббанк не вирішує ці питання в цій державі, адже вона не лише для нього вже вирішила, шо правовий порядок ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

До речі, ця норма була запозичена із французької декларації 1789 року, за незгоду зі змістом якої відрубили голови не лише королю, але й деяким його ворогам.

Тобто, якщо українським законом була встановлена порогова сума для здійснення фінансового моніторінгу у розмірі 400 тис.грн., то у разі незгоди з нею Укрсиббанк повинен шукати іншу юрисдикцію для своєї діяльності. А що Ви пропонуєте робити для безкомісійного отримання вкладу у доларах або євро після завершення строку розміщення, якщо його розмір в еквіваленті перевищує 100 тис.грн.:1) подарувати вклад Укрсиббанку відповідно до Глави "Дарування" Цивільного кодексу України?2) заздалегідь відкрити пакет All Inclusive De Luxe для безкоштовного зняття вкладу за кордоном у банкоматах банків–членів фінансової групи BNP Paribas Group та об'єднання Global ATM Alliance?В українських банках немає "внутрішнього фінансового моніторінгу".В Україні є система фінансового моніторингу, яка складається з первинного та державного рівнів. В цій системі банки є лише одними із багатьох суб’єктів первинного фінансового моніторингу, до яких належать навіть адвокати.(стаття 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення").Для запиту про походження коштів у разі операцій на суму 1 копійка нужно мати достатні підстави для підозри, що вони є результатом саме злочинної діяльності або пов’язані чи стосуються фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення. При цьому методологія оцінки ризику НЕ залишається на розсуд банку, адже банк повинен враховувати типологічні дослідження, підготовлені спеціально уповноваженим органом та оприлюднені ним на своєму веб-сайті, а також рекомендації суб’єктів державного фінансового моніторингу.(стаття 21 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення").Укрсиббанк не вирішує ці питання в цій державі, адже вона не лише для нього вже вирішила, шо правовий порядок ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.До речі, ця норма була запозичена із французької декларації 1789 року, за незгоду зі змістом якої відрубили голови не лише королю, але й деяким його ворогам.Тобто, якщо українським законом була встановлена порогова сума для здійснення фінансового моніторінгу у розмірі 400 тис.грн., то у разі незгоди з нею Укрсиббанк повинен шукати іншу юрисдикцію для своєї діяльності. Honestus Повідомлень: 47 З нами з: 26.12.22 Подякував: 18 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 бер, 2023 01:35 Honestus написав: методологія оцінки ризику НЕ залишається на розсуд банку , адже банк повинен враховувати типологічні дослідження, підготовлені спеціально уповноваженим органом та оприлюднені ним на своєму веб-сайті, а також рекомендації суб’єктів державного фінансового моніторингу. методологія оцінки ризику, адже банк повинен враховувати типологічні дослідження, підготовлені спеціально уповноваженим органом та оприлюднені ним на своєму веб-сайті, а також рекомендації суб’єктів державного фінансового моніторингу.

Стаття 7. Застосування ризик-орієнтованого підходу

2. Застосування ризик-орієнтованого підходу здійснюється в порядку, визначеному внутрішніми документами з питань фінансового моніторингу суб’єкта первинного фінансового моніторингу , з урахуванням рекомендацій відповідних суб’єктів державного фінансового моніторингу, які згідно із цим Законом виконують функції державного регулювання і нагляду за такими суб’єктами первинного фінансового моніторингу.

[...]

3. Критерії ризиків визначаються суб’єктом первинного фінансового моніторингу самостійно з урахуванням критеріїв ризиків, встановлених відповідно:

[...]



Враховувати - це не означає обмежуватися виключно описаним. Сибас усе врахував, обдумав і самостійно визначив, що операції більше 150 тис - це високоризикові для усіх клієнтів, а конкретно Ваша на 1 копійку теж підпала під один із самостійно визначених критеріїв високого ризику і теж підлягає перевірці.



Honestus написав: ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Стаття 11. Належна перевірка

6. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право витребувати, а клієнт, представник клієнта зобов’язані подати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення належної перевірки, а також для виконання таким суб’єктом первинного фінансового моніторингу інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії.

Питання? Враховувати - це не означає обмежуватися виключно описаним. Сибас усе врахував, обдумав і, що операції більше 150 тис - це високоризикові для усіх клієнтів, а конкретно Ваша на 1 копійку теж підпала під один із самостійно визначених критеріїв високого ризику і теж підлягає перевірці.Питання? klug Повідомлень: 7974 З нами з: 18.08.14 Подякував: 335 раз. Подякували: 1113 раз. Профіль 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 бер, 2023 10:58 cohan написав: flysoulfly написав: cohan написав: банкомат кстати тоже 150к сутки пихает, или даже 149999, кажется выплюнул именно лишнее банкомат кстати тоже 150к сутки пихает, или даже 149999, кажется выплюнул именно лишнее

так а через банкомат на такую сумму пополню (для последующего сэпа) без карантина? так а через банкомат на такую сумму пополню (для последующего сэпа) без карантина?



да, до 150 через банкомат и до 150 через кассу



банкомат в сутки или в мес - не проверял, но подозреваю что в сутки да, до 150 через банкомат и до 150 через кассубанкомат в сутки или в мес - не проверял, но подозреваю что в сутки



чому 150?

недавно змінили банкомат в центрі міста, новий апарат, новий інтерфейс,

в меню видачі коштів світилась сума 200000.0

із негативу - ліміт 50К далі діє на день для АТМ

але тепер можна зняти більше 40 за раз (старі - фізчно не можуть цього робити, 40 - 40 тисячних купюр)

питання - можна 200К внести в ці нові апарати?

