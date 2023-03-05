greenozon написав:
чому 150?
недавно змінили банкомат в центрі міста, новий апарат, новий інтерфейс,
в меню видачі коштів світилась сума 200000.0
із негативу - ліміт 50К далі діє на день для АТМ
але тепер можна зняти більше 40 за раз (старі - фізчно не можуть цього робити, 40 - 40 тисячних купюр)
питання - можна 200К внести в ці нові апарати?
і ще цікаво чи це апарат замкненого циклу (автомтично балансує прихід і видачу) чи це окремо
внести можно: ложите 2 пачки, по 100*1000, 50 купюр он выплюнет назад