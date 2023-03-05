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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 126127128129

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
4
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 22:33

  greenozon написав:
чому 150?
недавно змінили банкомат в центрі міста, новий апарат, новий інтерфейс,
в меню видачі коштів світилась сума 200000.0
із негативу - ліміт 50К далі діє на день для АТМ
але тепер можна зняти більше 40 за раз (старі - фізчно не можуть цього робити, 40 - 40 тисячних купюр)
питання - можна 200К внести в ці нові апарати?
і ще цікаво чи це апарат замкненого циклу (автомтично балансує прихід і видачу) чи це окремо


внести можно: ложите 2 пачки, по 100*1000, 50 купюр он выплюнет назад :mrgreen:
cohan
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  #<1 ... 126127128129
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