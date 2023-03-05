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банках (гарне і погане) / UKRSIBBANK BNP Paribas Group UKRSIBBANK BNP Paribas Group + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 126127128129 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.3 5 13 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 23% 3 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 31% 4 4- Добре. Як і повинно бути. 15% 2 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 31% 4 Всього голосів : 13 Додано: Нед 05 бер, 2023 22:33 greenozon написав:

чому 150?

недавно змінили банкомат в центрі міста, новий апарат, новий інтерфейс,

в меню видачі коштів світилась сума 200000.0

із негативу - ліміт 50К далі діє на день для АТМ

але тепер можна зняти більше 40 за раз (старі - фізчно не можуть цього робити, 40 - 40 тисячних купюр)

питання - можна 200К внести в ці нові апарати?

і ще цікаво чи це апарат замкненого циклу (автомтично балансує прихід і видачу) чи це окремо чому 150?недавно змінили банкомат в центрі міста, новий апарат, новий інтерфейс,в меню видачі коштів світилась сума 200000.0із негативу - ліміт 50К далі діє на день для АТМале тепер можна зняти більше 40 за раз (старі - фізчно не можуть цього робити, 40 - 40 тисячних купюр)питання - можна 200К внести в ці нові апарати?і ще цікаво чи це апарат замкненого циклу (автомтично балансує прихід і видачу) чи це окремо



внести можно: ложите 2 пачки, по 100*1000, 50 купюр он выплюнет назад внести можно: ложите 2 пачки, по 100*1000, 50 купюр он выплюнет назад cohan

Повідомлень: 5307 З нами з: 27.09.19 Подякував: 103 раз. Подякували: 437 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 бер, 2023 23:45 klug написав: Питання? Питання?

Судячи з того, що в нормах права Ви підкреслили те, що не можна було підкреслювати, запитань до Вас майже не маю.

Зокрема, порогову суму для здійснення фінансового моніторінгу, яка встановлена ЗАКОНОМ, а саме 400 тис. грн., не може змінити навіть НБУ, не говорячи вже про звичайний банк.

Є лише одне запитання, яке Ви залишили без відповіді. Який пакет треба відкрити в Укрсиббанку, щоб після завершення депозитів "Гарантований капітал" або "Надійний статок" в доларах або євро не отримати на комісіях за фактом від'ємну процентну ставку? Судячи з того, що в нормах права Ви підкреслили те, що не можна було підкреслювати, запитань до Вас майже не маю.Зокрема, порогову суму для здійснення фінансового моніторінгу, яка встановлена ЗАКОНОМ, а саме 400 тис. грн., не може змінити навіть НБУ, не говорячи вже про звичайний банк.Є лише одне запитання, яке Ви залишили без відповіді. Який пакет треба відкрити в Укрсиббанку, щоб після завершення депозитів "Гарантований капітал" або "Надійний статок" в доларах або євро не отримати на комісіях за фактом від'ємну процентну ставку? Honestus Повідомлень: 49 З нами з: 26.12.22 Подякував: 18 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 126127128129 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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