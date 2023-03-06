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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 бер, 2023 22:33
greenozon написав:
чому 150?
недавно змінили банкомат в центрі міста, новий апарат, новий інтерфейс,
в меню видачі коштів світилась сума 200000.0
із негативу - ліміт 50К далі діє на день для АТМ
але тепер можна зняти більше 40 за раз (старі - фізчно не можуть цього робити, 40 - 40 тисячних купюр)
питання - можна 200К внести в ці нові апарати?
і ще цікаво чи це апарат замкненого циклу (автомтично балансує прихід і видачу) чи це окремо
внести можно: ложите 2 пачки, по 100*1000, 50 купюр он выплюнет назад
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Додано: Нед 05 бер, 2023 23:45
klug написав:
Питання?
Судячи з того, що в нормах права Ви підкреслили те, що не можна було підкреслювати, запитань до Вас майже не маю.
Зокрема, порогову суму для здійснення фінансового моніторінгу, яка встановлена ЗАКОНОМ, а саме 400 тис. грн., не може змінити навіть НБУ, не говорячи вже про звичайний банк.
Є лише одне запитання, яке Ви залишили без відповіді. Який пакет треба відкрити в Укрсиббанку, щоб після завершення депозитів "Гарантований капітал" або "Надійний статок" в доларах або євро не отримати на комісіях за фактом від'ємну процентну ставку?
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Додано: Пон 06 бер, 2023 00:39
Honestus написав: klug написав:
Питання?
Судячи з того, що в нормах права Ви підкреслили те, що не можна було підкреслювати, запитань до Вас майже не маю.
Зокрема, порогову суму для здійснення фінансового моніторінгу, яка встановлена ЗАКОНОМ, а саме 400 тис. грн., не може змінити навіть НБУ, не говорячи вже про звичайний банк.
Є лише одне запитання, яке Ви залишили без відповіді. Який пакет треба відкрити в Укрсиббанку, щоб після завершення депозитів "Гарантований капітал" або "Надійний статок" в доларах або євро не отримати на комісіях за фактом від'ємну процентну ставку?
Судячи з того, що ви не можете сприйняти навіть аргументовану думку, що суперечить вашій викривленій картині світу, то спроба найімовірніше буде марною, але все ж, якщо спитали:
- якщо ви не плануєте знімати готівку
, а лише розраховуватися карткою, то відкриваєте будь-який пакет, що вам до смаку, хоч AI Start, хоч NewCard;
- якщо ви плануєте знімати готівку
, то ви не оформлюєте виплату на картку, а знімаєте напряму з депозитного рахунку по зваершенню депозиту (є нюанс з коштами, що надійшли безготівково, див. сторінку депозиту) або ж оформлюєте виплату на поточний рахунок і вже з нього знімаєте, коли вам буде зручно.
Оформлювати картку, а тим більше потенційно платний пакет, щоб лише зняти гроші у касі немає жодної потреби.
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