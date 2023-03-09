greenozon написав: чому 150? недавно змінили банкомат в центрі міста, новий апарат, новий інтерфейс, в меню видачі коштів світилась сума 200000.0 із негативу - ліміт 50К далі діє на день для АТМ але тепер можна зняти більше 40 за раз (старі - фізчно не можуть цього робити, 40 - 40 тисячних купюр) питання - можна 200К внести в ці нові апарати? і ще цікаво чи це апарат замкненого циклу (автомтично балансує прихід і видачу) чи це окремо
внести можно: ложите 2 пачки, по 100*1000, 50 купюр он выплюнет назад
Судячи з того, що в нормах права Ви підкреслили те, що не можна було підкреслювати, запитань до Вас майже не маю. Зокрема, порогову суму для здійснення фінансового моніторінгу, яка встановлена ЗАКОНОМ, а саме 400 тис. грн., не може змінити навіть НБУ, не говорячи вже про звичайний банк. Є лише одне запитання, яке Ви залишили без відповіді. Який пакет треба відкрити в Укрсиббанку, щоб після завершення депозитів "Гарантований капітал" або "Надійний статок" в доларах або євро не отримати на комісіях за фактом від'ємну процентну ставку?
Судячи з того, що в нормах права Ви підкреслили те, що не можна було підкреслювати, запитань до Вас майже не маю. Зокрема, порогову суму для здійснення фінансового моніторінгу, яка встановлена ЗАКОНОМ, а саме 400 тис. грн., не може змінити навіть НБУ, не говорячи вже про звичайний банк. Є лише одне запитання, яке Ви залишили без відповіді. Який пакет треба відкрити в Укрсиббанку, щоб після завершення депозитів "Гарантований капітал" або "Надійний статок" в доларах або євро не отримати на комісіях за фактом від'ємну процентну ставку?
Судячи з того, що ви не можете сприйняти навіть аргументовану думку, що суперечить вашій викривленій картині світу, то спроба найімовірніше буде марною, але все ж, якщо спитали: - якщо ви не плануєте знімати готівку, а лише розраховуватися карткою, то відкриваєте будь-який пакет, що вам до смаку, хоч AI Start, хоч NewCard; - якщо ви плануєте знімати готівку, то ви не оформлюєте виплату на картку, а знімаєте напряму з депозитного рахунку по зваершенню депозиту (є нюанс з коштами, що надійшли безготівково, див. сторінку депозиту) або ж оформлюєте виплату на поточний рахунок і вже з нього знімаєте, коли вам буде зручно.
Оформлювати картку, а тим більше потенційно платний пакет, щоб лише зняти гроші у касі немає жодної потреби.
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