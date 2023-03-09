RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 126127128129

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
4
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 22:33

  greenozon написав:
чому 150?
недавно змінили банкомат в центрі міста, новий апарат, новий інтерфейс,
в меню видачі коштів світилась сума 200000.0
із негативу - ліміт 50К далі діє на день для АТМ
але тепер можна зняти більше 40 за раз (старі - фізчно не можуть цього робити, 40 - 40 тисячних купюр)
питання - можна 200К внести в ці нові апарати?
і ще цікаво чи це апарат замкненого циклу (автомтично балансує прихід і видачу) чи це окремо


внести можно: ложите 2 пачки, по 100*1000, 50 купюр он выплюнет назад :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5352
З нами з: 27.09.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 23:45

  klug написав:Питання?

Судячи з того, що в нормах права Ви підкреслили те, що не можна було підкреслювати, запитань до Вас майже не маю.
Зокрема, порогову суму для здійснення фінансового моніторінгу, яка встановлена ЗАКОНОМ, а саме 400 тис. грн., не може змінити навіть НБУ, не говорячи вже про звичайний банк.
Є лише одне запитання, яке Ви залишили без відповіді. Який пакет треба відкрити в Укрсиббанку, щоб після завершення депозитів "Гарантований капітал" або "Надійний статок" в доларах або євро не отримати на комісіях за фактом від'ємну процентну ставку?
Honestus
 
Повідомлень: 49
З нами з: 26.12.22
Подякував: 19 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 00:39

  Honestus написав:
  klug написав:Питання?

Судячи з того, що в нормах права Ви підкреслили те, що не можна було підкреслювати, запитань до Вас майже не маю.
Зокрема, порогову суму для здійснення фінансового моніторінгу, яка встановлена ЗАКОНОМ, а саме 400 тис. грн., не може змінити навіть НБУ, не говорячи вже про звичайний банк.
Є лише одне запитання, яке Ви залишили без відповіді. Який пакет треба відкрити в Укрсиббанку, щоб після завершення депозитів "Гарантований капітал" або "Надійний статок" в доларах або євро не отримати на комісіях за фактом від'ємну процентну ставку?

Судячи з того, що ви не можете сприйняти навіть аргументовану думку, що суперечить вашій викривленій картині світу, то спроба найімовірніше буде марною, але все ж, якщо спитали:
- якщо ви не плануєте знімати готівку, а лише розраховуватися карткою, то відкриваєте будь-який пакет, що вам до смаку, хоч AI Start, хоч NewCard;
- якщо ви плануєте знімати готівку, то ви не оформлюєте виплату на картку, а знімаєте напряму з депозитного рахунку по зваершенню депозиту (є нюанс з коштами, що надійшли безготівково, див. сторінку депозиту) або ж оформлюєте виплату на поточний рахунок і вже з нього знімаєте, коли вам буде зручно.

Оформлювати картку, а тим більше потенційно платний пакет, щоб лише зняти гроші у касі немає жодної потреби.
klug
 
Повідомлень: 7996
З нами з: 18.08.14
Подякував: 339 раз.
Подякували: 1119 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 17:26

Пропозиція від UKRSIBBANK: кешбек 10% на покупки в книгарнях. З нагоди Дня народження Тараса Шевченка, видатного українського поета та діяча культури, UKRSIBBANK BNP Paribas Group запускає акцію для власників карток New Card.
Только по МСС 5942
https://ukrsibbank.com/news-post/propoz ... a-pokupki/
lara_08
 
Повідомлень: 633
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 17:54

лайфхак

  lara_08 написав:кешбек 10% на покупки в книгарнях

Приємна новина для курців. Не в сенсі "буквар спалив", а в тому, що у багатьох кіосках друкарської продукції також й цигарки продаються. Користуйтеся
kulikrom
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1455
З нами з: 14.09.11
Подякував: 28 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 18:03

  kulikrom написав:
  lara_08 написав:кешбек 10% на покупки в книгарнях
Приємна новина для курців.
що у багатьох кіосках друкарської продукції також й цигарки продаються. Користуйтеся
цікаво! а шо ще там продається?
flysoulfly
 
Повідомлень: 1616
З нами з: 13.01.09
Подякував: 669 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 18:23

flysoulfly я вам не скажу за всю Одесу....в часи, коло котобанда наливала 10+% кешбеку по глуско, навіть деякі продукти вигідно було купувати саме на азс, не кажучи за тютюн, алко та автопринади
kulikrom
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1455
З нами з: 14.09.11
Подякував: 28 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 18:49

  kulikrom написав:flysoulfly я вам не скажу за всю Одесу....в часи, коло котобанда наливала 10+% кешбеку по глуско, навіть деякі продукти вигідно було купувати саме на азс, не кажучи за тютюн, алко та автопринади
:( я ж не про торішній сніг котоГлуско, а про теперішні "книги" запитав
flysoulfly
 
Повідомлень: 1616
З нами з: 13.01.09
Подякував: 669 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 126127128129
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, kostya77, wolt450 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.