greenozon написав: чому 150? недавно змінили банкомат в центрі міста, новий апарат, новий інтерфейс, в меню видачі коштів світилась сума 200000.0 із негативу - ліміт 50К далі діє на день для АТМ але тепер можна зняти більше 40 за раз (старі - фізчно не можуть цього робити, 40 - 40 тисячних купюр) питання - можна 200К внести в ці нові апарати? і ще цікаво чи це апарат замкненого циклу (автомтично балансує прихід і видачу) чи це окремо
внести можно: ложите 2 пачки, по 100*1000, 50 купюр он выплюнет назад
Судячи з того, що в нормах права Ви підкреслили те, що не можна було підкреслювати, запитань до Вас майже не маю. Зокрема, порогову суму для здійснення фінансового моніторінгу, яка встановлена ЗАКОНОМ, а саме 400 тис. грн., не може змінити навіть НБУ, не говорячи вже про звичайний банк. Є лише одне запитання, яке Ви залишили без відповіді. Який пакет треба відкрити в Укрсиббанку, щоб після завершення депозитів "Гарантований капітал" або "Надійний статок" в доларах або євро не отримати на комісіях за фактом від'ємну процентну ставку?
Судячи з того, що в нормах права Ви підкреслили те, що не можна було підкреслювати, запитань до Вас майже не маю. Зокрема, порогову суму для здійснення фінансового моніторінгу, яка встановлена ЗАКОНОМ, а саме 400 тис. грн., не може змінити навіть НБУ, не говорячи вже про звичайний банк. Є лише одне запитання, яке Ви залишили без відповіді. Який пакет треба відкрити в Укрсиббанку, щоб після завершення депозитів "Гарантований капітал" або "Надійний статок" в доларах або євро не отримати на комісіях за фактом від'ємну процентну ставку?
Судячи з того, що ви не можете сприйняти навіть аргументовану думку, що суперечить вашій викривленій картині світу, то спроба найімовірніше буде марною, але все ж, якщо спитали: - якщо ви не плануєте знімати готівку, а лише розраховуватися карткою, то відкриваєте будь-який пакет, що вам до смаку, хоч AI Start, хоч NewCard; - якщо ви плануєте знімати готівку, то ви не оформлюєте виплату на картку, а знімаєте напряму з депозитного рахунку по зваершенню депозиту (є нюанс з коштами, що надійшли безготівково, див. сторінку депозиту) або ж оформлюєте виплату на поточний рахунок і вже з нього знімаєте, коли вам буде зручно.
Оформлювати картку, а тим більше потенційно платний пакет, щоб лише зняти гроші у касі немає жодної потреби.
Пропозиція від UKRSIBBANK: кешбек 10% на покупки в книгарнях. З нагоди Дня народження Тараса Шевченка, видатного українського поета та діяча культури, UKRSIBBANK BNP Paribas Group запускає акцію для власників карток New Card. Только по МСС 5942 https://ukrsibbank.com/news-post/propoz ... a-pokupki/
kulikrom написав:flysoulfly я вам не скажу за всю Одесу....в часи, коло котобанда наливала 10+% кешбеку по глуско, навіть деякі продукти вигідно було купувати саме на азс, не кажучи за тютюн, алко та автопринади
я ж не про торішній сніг котоГлуско, а про теперішні "книги" запитав
klug написав:Судячи з того, що ви не можете сприйняти навіть аргументовану думку, що суперечить вашій викривленій картині світу, то спроба найімовірніше буде марною, але все ж, якщо спитали: - якщо ви не плануєте знімати готівку, а лише розраховуватися карткою, то відкриваєте будь-який пакет, що вам до смаку, хоч AI Start, хоч NewCard; - якщо ви плануєте знімати готівку, то ви не оформлюєте виплату на картку, а знімаєте напряму з депозитного рахунку по зваершенню депозиту (є нюанс з коштами, що надійшли безготівково, див. сторінку депозиту) або ж оформлюєте виплату на поточний рахунок і вже з нього знімаєте, коли вам буде зручно.
Оформлювати картку, а тим більше потенційно платний пакет, щоб лише зняти гроші у касі немає жодної потреби.
Розмова була про отримання без комісій валютних депозитів "Надійний статок" і "Гарантований капітал" під 2,5% річних після завершення трьохмісячного строку іхньої дії. 1) Яке відношення до цієї проблеми мають розрахунки карткою? Невже валютний депозит розміщується лише для того, щоб потім витрачати його для розрахунків? 2) Як можна зняти напряму з депозитного рахунку валютний депозит, якщо він перевищує в еквіваленті 100 тисяч гривень? 3) Чи є безкоштовними поточні валютні рахунки в Укрсиббанку? 4) Для отримання валютних депозитів без комісій спеціалісти Укрсиббанку запропонували ... банкомати за кордоном Тоді чия картина світу є викрівленою?