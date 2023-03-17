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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 бер, 2023 08:49
lyida зараз щось немає жодного банку, який би платив за онлайн платежі, хіба що по категоріях.
Додано: Вів 14 бер, 2023 09:22
Вот здесь надо проверять
Додано: П'ят 17 бер, 2023 20:36
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
З 1 квітня 2023 року Національний банк України впроваджує новий платіжний стандарт ISO 20022, який підвищить якість і ефективність обміну фінансовими повідомленнями.
Змінюється підхід до обробки платежів в UKRSIB online:
платежі по IBAN будуть опрацьовуватися з 08:30 до 24:00;
змінюється набір реквізитів. Платіжні документи замінюються на платіжні інструкції та, окрім платника і отримувача, з’являться нові учасники платежу: фактичний платник, фактичний отримувач, ініціатор.
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