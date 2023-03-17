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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 127128129130

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
4
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 08:49

lyida зараз щось немає жодного банку, який би платив за онлайн платежі, хіба що по категоріях.
melkh
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 09:22

  lyida написав:А подскажите, если я сейчас открою новую карту Укрсиба, никакого кешбека за он-лайн платежи не будет? Или подскажите, в каком банке сейчас есть кешбек за он-лайн платежи?


Вот здесь надо проверять

https://ideabank.ua/sites/default/files ... _2.0_1.pdf
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 20:36

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

З 1 квітня 2023 року Національний банк України впроваджує новий платіжний стандарт ISO 20022, який підвищить якість і ефективність обміну фінансовими повідомленнями.
https://ukrsibbank.com/news-post/naczio ... n=22801109

Змінюється підхід до обробки платежів в UKRSIB online:
платежі по IBAN будуть опрацьовуватися з 08:30 до 24:00;

змінюється набір реквізитів. Платіжні документи замінюються на платіжні інструкції та, окрім платника і отримувача, з’являться нові учасники платежу: фактичний платник, фактичний отримувач, ініціатор.
Citizen_D
 
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