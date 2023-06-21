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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 тра, 2023 20:27
uaprofi написав:
100 грн. за текущий счёт в долларах как-то можно не платить?
может есть какой то способ, может какую карту нужно открыть?
ага, All Inclusive De Luxe
спам прислали сегодня,
только спам для новых клиентов а прислали текущему
тарифы у них не сильно комплиментарные, как посмотрю, так что не знаю что сказать... для new card скорее всего бесплатно не получится
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cohan
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Додано: Вів 20 чер, 2023 21:43
Нещодавно приходила пропозиція для ФОП та в умовах написано,що переведення з рахунку без втрати на курсі. Тобто курс продажу і курс купівлі однакові. Але сам банк про це нічого не каже. Хтось про це чув чи просто клікбейт? Дякую.
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FeelsReal
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Додано: Сер 21 чер, 2023 11:27
FeelsReal написав:
Нещодавно приходила пропозиція для ФОП та в умовах написано,що переведення з рахунку без втрати на курсі. Тобто курс продажу і курс купівлі однакові. Але сам банк про це нічого не каже. Хтось про це чув чи просто клікбейт? Дякую.
у них х*ц поймешь по документам, если повезет - совпадет со словами куры, но лучше тестировать самостоятельно
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cohan
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